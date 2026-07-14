Fénix cayó con Paysandú y dejó pasar la chance de trepar a la cima: así quedó la lucha por los ascensos en la B

La fecha 10 de la Fase Regular de la Segunda División Profesional se cerró con una sorpresa: la caída de Fénix. El conjunto de Capurro sucumbió 1-0 ante Paysandú y no pudo aprovechar la oportunidad de trepar a la primera posición de la Tabla Anual de la B.

El único tanto del partido en el Estadio Artigas lo convirtió Luis López. De esta manera, el sanducero, que se ubica en la última posición de la Tabla Anual, sumó tres puntos vitales por la tabla del descenso a la Primera División Amateur.

En ese sentido, Fénix quedó en la cuarta posición de la Anual con 24 unidades y de haber conseguido la victoria pudo haber alcanzado al líder, Cerrito, con 27 puntos. Detrás del auriverde se ubican Plaza Colonia y Oriental de la Paz con 25 puntos, respectivamente.

La actividad por la fecha 10 de la fase regular de la Segunda División Profesional comenzó con la buena victoria de La Luz sobre Tacuarembó por 2-0. El Merengue se llevó los tres puntos por los goles de Luca Barreto y Gonzalo Vega en el Complejo Rentistas.

El equipo de Aires Puros sumó unidades importantes en su afán de alejarse de los puestos de descenso a la Primera División Amateur, la C. En tanto que Tacuarembó sigue haciendo una mala temporada para ubicarse en el puesto 13 de la Tabla Anual con 17 puntos.

Cabe destacar que los dos primeros de la Tabla Anual sellan su ascenso a la Liga AUF Uruguaya 2027, mientras que del tercer al sexto lugar se disputan los playoffs por el tercer boleto a la máxima categoría del fútbol uruguayo.

Otro ítem importante por el tercer ascenso es que entre los cuatro equipos que van a disputar los playoffs tiene que estar el campeón del Torneo Competencia, que fue Fénix. Si el elenco de Capurro no finaliza entre el tercer y sexto lugar de la Tabla Anual igualmente sabe que estará en la definición por el último pasaje a la Liga AUF Uruguaya 2027.

Así se juega la fecha 11 de la Fase Regular de la Segunda División Profesional

La actividad por la fecha 11 de la B arranca este sábado con tres partidos donde se destaca el clásico del Cerrito de la Victoria entre Rentistas y Cerrito. El domingo, por su parte, se llevarán a cabo el resto de los partidos para dar por laudada la jornada.

Sábado 18 de julio

Uruguay Montevideo vs. River Plate

Hora: 11:00

Parque Ancap

Rentistas vs. Cerrito

Hora: 14:00

Complejo Rentistas

Oriental de la Paz vs. Huracán

19:30

Parque Palermo

Domingo 19 de julio

Tacuarembó vs. Plaza Colonia

10:30

Estadio Goyenola

Fénix vs. Atenas de San Carlos

13:30

Parque Capurro

Miramar Misiones vs. La Luz

19:30

Estadio Charrúa

Colón vs. Payasandú

19:30

Parque Palermo