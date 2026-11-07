Récord amateur: Briant D'Altoe hizo nueve goles para Toledo Keguay, que ganó la fase regular en la Divisional D

Briant D'Altoe estableció un nuevo récord a nivel amateur al marcar nueve goles para la victoria 13-0 de Toledo Keguay ante Deportivo CEM por la Divisional D de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El partido se disputó en el Complejo Rentistas y el atacante hizo ocho goles en 45 minutos. Ya en el complemento anotó el restante para dejar una huella a nivel de la Primera División, de acuerdo a lo que informó Rumbo al Ascenso (Carve Deportiva).

Con este resultado Toledo Keguay se consagró campeón de la fase regular. En el caso de D'Altoe, que llegaba a este partido con 11 goles y estaba a cinco de alcanzar a Lucas Vignone, futbolista de Rincón, ahora ya logró superarlo y tiene 20 en la cuenta personal.

El récord profesional a nivel local es de Fernando Morena, máximo goleador histórico de Peñarol

El récord de goles en un mismo partido a nivel profesional lo tiene Fernando Morena, quien representando a Peñarol anotó siete goles contra Huracán Buceo el 16 de julio de 1978 en la victoria 7-0 del aurinegro.

En esa temporada el "Potrillo" fue el máximo anotador al convertir 36 tantos, otro récord que posee el máximo goleador histórico del Mirasol.

La anécdota la contó muchas veces el propio Morena y fue que en ese mismo partido falló un penal. "Lo que es el uruguayo lo demuestra lo que me dijo un dirigente ese día. Había hecho siete goles y cuando entré al vestuario, en vez de felicitarme por eso, me dijo: 'lástima que erraste el penal'".