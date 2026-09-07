Real Madrid vs. Inter de Milán por Champions League: día, hora y dónde ver este y todos los partidos de la semana

El Real Madrid de Federico Valverde, bajo la lupa por la derrota en Sevilla ante Betis por LaLiga y plagado de ausencias, inicia este martes, desde las 16 horas de Uruguay, ante el Inter de Milán, su camino hacia el gran objetivo de cada temporada: ganar la Champions League. También el que se le resistió a José Mourinho en su primera etapa en el club, cayendo tres veces en semifinales. Lo hace tras sufrir su primera derrota esta temporada y con las ausencias por sanción de tres centrocampistas: Bernardo Silva, Arda Güler y Eduardo Camavinga.

Tras la derrota llega la primera reacción esperada, en la competición fetiche para el Real Madrid. De vuelta en el Santiago Bernabéu, donde ha goleado en sus dos anteriores partidos, 4-1 contra la Real Sociedad y 4-0 frente al Málaga, el conjunto blanco recibe a su primer gran rival de la temporada en un encuentro que irá en vivo a través de ESPN y Disney+ Premium.

Primer día grande para medir el segundo arranque de José Mourinho, ante un rival especial para él por su pasado exitoso en el Inter, y la mejora convivencia entre Mbappé, Vinícius y Bellingham que acopla y protege Mou como clave para volver a conseguir títulos, tras dos años sin lograrlo.

Aunque no llegan en buen momento, sobre todo un Kylian Mbappé que remató siete veces, incluidos un penal y una doble ocasión clara con el arquero batido, ante el Betis y no consiguió marcar. Fallos que marcaron un partido que acabó perdiendo el Real Madrid.

Cuatro días después, en un calendario sin tregua hasta el primer parate internacional a finales de septiembre, Mbappé tendrá la opción de redimirse. Lo hará, obviamente, como titular en un once en el que Mourinho tiene dos huecos debido a las bajas por sanción, acumuladas de la pasada temporada, de Bernardo Silva, Arda Güler y Camavinga. Además, Tchouaméni y Thiago Pitarch no están al 100 % tras sus respectivas lesiones.

Problema en el medio del campo ante el que el portugués maneja varias alternativas. Una de ellas, colocar a Trent Alexander-Arnold, lateral derecho, al lado de Fede Valverde; otra, retrasar la posición de Bellingham, aunque dijo Mourinho en el pasado que le quería cerca del área; y la última, con menos posibilidades, introducir a un jugador del Real Madrid Castilla, como Jorge Cestero o Sergio Martínez.

Además, la baja de Arda Güler deja un hueco en la banda derecha, con las opciones de Brahim Díaz o de Yan Diomandé, quien se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club y aún no se ha estrenado como titular.

Por su parte, el Inter de Milán afronta el partido contra el Real Madrid tras hacer pleno de victorias en las tres primeras jornadas de la Serie A y después de una remontada ante el Nápoles (3-2), que reforzó las buenas sensaciones con las que el conjunto del técnico rumano Cristian Chivu llega a su estreno en la Champions. El campeón italiano encara el duelo del Santiago Bernabéu con un proyecto sólido y renovado, pero también con el recuerdo de las dos finales perdidas en las últimas cuatro ediciones que disputó y de la eliminación la pasada temporada ante el Bodo/Glimt en la fase de acceso a los octavos de final.

Lautaro Martínez festejando un gol con la camiseta del Inter de Milán. Foto: Inter/Facebook.

Su líder indiscutible es el argentino Lautaro Martínez, capitán que reforzó su condición de héroe interista tras rechazar al Barcelona este mercado. Su principal socio en ataque podría ser Marcus Thuram, como de costumbre, si bien Francesco Pio Esposito, que renovó el domingo su contrato, busca también ser la pieza que complete a Lautaro, como ya ha sucedido en el arranque de liga.

El inicio de temporada acompañó al nuevo proyecto. El Inter venció al Monza por 4-1, al Cagliari por 0-1 y al Nápoles por 3-2, un pleno que le permite llegar al Bernabéu con confianza y con ocho goles marcados en tres jornadas.

Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Trent; Diomandé o Brahim, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

Inter de Milán: Josep Martinez; Pavard, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez y Thuram.

Árbitro: Michael Oliver (ING).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 16:00 (Uruguay)

TV: ESPN y Disney+.

Todos los partidos de la semana y dónde verlos

Trofeo de la UEFA Champions League. VALERY HACHE/AFP fotos

Martes, 8 de septiembre:

Club Brugge - Aston Villa (13:45 horas) Disney+ Premium, ESPN

AEK Athens - LASK (13:45 horas) Disney+ Premium, ESPN 5

Real Madrid - Inter (16:00 horas) Disney+ Premium, ESPN

Borussia Dortmund - Villarreal (16:00 horas) Disney+ Premium, ESPN 6

Porto - Manchester City (16:00 horas) Disney+ Premium, ESPN 5

Lille - Betis (16:00 horas) Disney+ Premium, ESPN 4

Miércoles, 9 de septiembre

Barcelona - Feyenoord (13:45 horas) Disney+ Premium, ESPN

Stuttgart - Viking (13:45 horas) Disney+ Premium, ESPN 5

Paris - Slovan Bratislava (16:00 horas) Disney+ Premium, ESPN 3

Liverpool - Atlético de Madrid (16:00 horas) Disney+ Premium, ESPN

Sporting CP - Galatasaray (16:00 horas) Disney+ Premium, ESPN 4

Napoli - Arsenal (16:00 horas) Disney+ Premium, ESPN 5

Jueves, 10 de septiembre