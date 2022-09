Antecedente: la reacción de Tito Gonçalvez a un intercambio de camisetas en un clásico de 1972

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La polvareda que levantó el intercambio de camisetas entre Walter Gargano y Luis Suárez en el clásico del pasado domingo en el Gran Parque Central hizo recordar un episodio que se cuenta de un Peñarol frente a Nacional hace medio siglo.

El hecho despertó varias reacciones, sobre todo en la interna de Peñarol y el presidente Ignacio Ruglio manifestó su desacuerdo con ese intercambio de indumentaria: “No me gustó. No le gustó a nadie”, dijo el titular aurinegro.

Tampoco cayó bien lo hecho por el capitán en el resto del Consejo Directivo y Fernando Errico expresó en Sport 890 que “El cambio de camiseta no era necesario, así hubiésemos ganado 6 a 0. Si yo estuviera en el otro cuadro tampoco me gustaría que Suárez entre al vestuario con la camiseta de Peñarol”.

Pero también Luis Suárez en entrevista con Ovación manifestó su postura dejando en claro que lo volvería a hacer si se da la oportunidad: "Nosotros los jugadores tenemos que tratar de fomentar la rivalidad que hay dentro de la cancha. Después afuera somos seres humanos. El Mota es mi amigo".

Lo cierto es que este hecho no ocurrió por primera vez en la historia. Hay un antecedente ya que luego de un clásico de 1972, el delantero argentino Daniel Quevedo (fallecido hace algunas semanas), recién llegado a Peñarol, cambió su camiseta con su compatriota Luis Artime, el goleador de Nacional.

Quevedo se llevó la camiseta al vestuario, donde lo vio Néstor Goncálvez, histórico jugador de la institución carbonera que por ese entonces era el ayudante técnico del entrenador Juan Ricardo Faccio.

El Tito, visiblemente enojado, le sacó la casaca tricolor a Quevedo y la arrojó en el baño.

“Yo no tenía ni idea lo que significaba una camiseta en el vestuario de Peñarol”, recordó Daniel Quevedo en una entrevista de diciembre de 2021 con Sport 890.



En 2021 hubo otro antecedente, pero que no llegó a cristalizarse. Andrés D'Alessandro, de Nacional, quiso intercambiar su camiseta con Facundo Torres, de Peñarol. El entonces juvenil aurinegro estaba dispuesto a darle la suya, pero no quería recibir la de su rival. El argentino se molestó por esa acción y el intercambio no se concretó.