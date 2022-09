Ignacio Ruglio y la molestia del Consejo Directivo de Peñarol con Walter Gargano: ¿habló con el Mota?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El cambio de camisetas entre Walter Gargano y Luis Suárez en medio del clásico que Nacional le ganó a Peñarol el domingo en el Gran Parque Central sigue dando que hablar en la interna del club mirasol.

El presidente Ignacio Ruglio marcó su postura el jueves en la previa del encuentro frente a Colón por Copa AUF Uruguay y dijo: “No me gustó. No le gustó a nadie”.

El tema fue tratado en la reunión semanal del Consejo Directivo y en diálogo con el programa “100% Deporte” (Sport 890), el consejero Fernando Errico manifestó: “El cambio de camiseta no era necesario, así hubiésemos ganado 6 a 0. Si yo estuviera en el otro cuadro tampoco me gustaría que Suárez entre al vestuario con la camiseta de Peñarol”.

En la previa al clásico, los jugadores habían publicado un mensaje contra la violencia y el domingo intercambiaron camisetas en el entretiempo y hasta Luis Suárez, en entrevista con Ovación, dijo que "los jugadores tenemos que tratar de fomentar la rivalidad que hay dentro de la cancha. Después afuera somos seres humanos. El Mota es mi amigo".

Gargano y Suárez en el Nacional-Peñarol del Gran Parque Central. Foto: Estefanía Leal.

Consultado por Ovación al respecto de esta situación, Ignacio Ruglio dijo: “Estuve en Los Aromos dos veces después del domingo y he leído cosas que son mentiras. El tema solo se tocó en el Consejo Directivo porque lo tiraron arriba de la mesa para ver qué nos parecía y todo el mundo dijo que eso no había caído bien y que en la historia de Peñarol nunca antes un jugador había cambiado la camiseta con otro de Nacional. Coincidimos en que nos extrañaba esa actitud y nada más”.

Por otra parte, el titular carbonero remarcó: “Todo eso que se anda diciendo por ahí que va a haber sanciones y demás es todo mentira, No hay nada de eso. Simplemente que no nos gustó y nada más”.

Ruglio confirmó también que hasta ahora no habló personalmente con Walter Gargano. “Desde el domingo que no lo he visto”, dijo

Respecto a la ausencia del Mota el jueves frente a Colón, el presidente expresó: “No jugó como no lo hicieron otros por un tema de darle descanso, después no sé en qué va a quedar, pero se tocó el tema en el Consejo Directivo porque era algo que andaba en la vuelta. No estaba en el orden del día. Todo el mundo preguntó qué nos había parecido eso (el cambio de camisetas) y todos dijimos que era rarísimo y que nunca en la historia había pasado, pero lo de poner sanciones no es verdad”.