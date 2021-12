La razón por la cual Álvaro Gutiérrez se bajó de la candidatura para dirigir a Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ya todos los hinchas de Nacional se imaginaban con el regreso de Álvaro Gutiérrez para 2022. Luego de la frustración del 2021, no eran pocos los que reclamaban que el "Guti" volviera a Los Céspedes. No era para menos: el récord del técnico es impecable, pues fue campeón las dos temporadas en que estuvo al frente del equipo. Sin embargo, este martes al mediodía esa posibilidad se desvaneció.

Gutiérrez anunció a través de un comunicado en redes sociales que por razones personales se autodescartaba como candidato a técnico de Nacional, cuando era el nombre que manejaban en común dos de las tres listas a las elecciones que se realizarán este sábado en la institución. Lo había anunciado tanto José Fuentes, el candidato por el oficialismo, como Raúl Giuria, uno de los postulantes por la oposición.

Llamó mucho la atención un pasaje de su posteo en el cual esgrimía no solo razones personales, sino también familiares, lo que de cierta manera generó preocupación entre sus allegados y también entre los hinchas que lo quieren bien. ¿Qué problema afecta al Guti? ¿Tiene a algún familiar en dificultades?

Según confiaron fuentes cercanas al entrenador, éste se comunicó el miércoles a la noche con Fuentes y Giuria y a ambos les expresó lo mismo: en los últimos días, producto de las conversaciones que tuvo para su posible retorno al club, le generó un pico de estrés que afectó su salud. Hizo consultas médicas y le recomendaron dos cosas: que se haga estudios para ver las causas y el tratamiento a seguir y que no se someta a más situaciones estresantes.



Las cuestiones personales, entonces, quedan claras. "Siento la necesidad de hacerles saber que por motivos estrictamente personales y familiares, en este momento de mi vida se me hace imposible encabezar algún tipo de proyecto laboral con la energía y claridad que Nacional requiere", dijo en su comunicado.

Las familiares pasan por el pedido encarecido que le hicieron sus seres queridos de que hasta tanto no se tenga un diagnóstico de su estado de salud, lo que surgirá de los estudios, no se someta a esas situaciones de estrés que le planteará Nacional. Por lo tanto, decidió autoexcluirse para poner a su salud y la tranquilidad de su familia por encima de todo lo demás.



Como no es definitivo, porque lo que aguarda es el resultado de sus análisis, es que indicó: "Estoy seguro que cuando sienta que es el momento ya nos vamos a volver a abrazar en un nuevo festejo inolvidable".