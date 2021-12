Martín Ligüera: “Disculpas a la gente”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Martín Ligüera habló brevemente con la televisión luego del partido ante River Plate, donde si bien su equipo ganó no le alcanzó para quedarse ni con el Torneo Clausura ni con la Tabla Anual.

“No nos alcanzó. Hay que hacerse responsables, pedirles disculpas a la gente que apoyó todo el campeonato. El objetivo principal era el tricampeonato uruguayo, no se logró y por eso como cabeza de grupo pedir disculpas”, expresó.

“Si bien fue un campeonato irregular para nosotros, no quiero entrar en detalles ni excusas, acá se pasa raya y no se logró el objetivo. No podemos ir para atrás, teníamos quince fechas, ya pasó”, agregó el entrenador tricolor.



Las elecciones del próximo sábado marcarán el futuro del director técnico. Consultado ayer sobre su continuidad, indicó: “Ahora no quiero contestarte esa pregunta, no puedo. Esa respuesta la vamos a dar en el lugar y con la gente que corresponde”.



José Fuentes, por la lista 1899, Raúl Giuria, por la lista 12, y Daniel Majic, por la lista 1405, son los tres candidatos que pujarán por ser el nuevo presidente de Nacional por el próximo período de tres años.



Fuentes, candidato por el oficialismo, fue el único que no anunció hasta ahora qué hará con la dirección técnica. Argumentó que hablar de posibles entrenadores era “desestabilizar” al club en medio de la pelea por el campeonato. Habrá que ver si ahora, con Nacional ya sin chances, se refiere a este asunto. Giuria, por su parte, propone el nombre de Álvaro Gutiérrez. Majic quería a Guillermo Almada, que esta semana arregló su llegada al Pachuca de México.