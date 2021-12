Por motivos personales, Álvaro Gutiérrez se descartó para ser nuevo técnico de Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Como suele ocurrir cada vez que Nacional está sin entrenador, el nombre de Álvaro Gutiérrez estaba sobre la mesa y de hecho en esta ocasión, tras la salida de Martín Ligüera, no era la excepción.

Si bien el próximo fin de semana se llevarán a cabo las elecciones tricolores, era casi unánime la decisión de los candidatos a presidente que Gutiérrez iba a encabezar el proyecto deportivo, pero él mismo se descartó.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el entrenador manifestó: "Siento la necesidad de hacerles saber que por motivos estrictamente personales y familiares, en este momento de mi vida se me hace imposible encabezar algún tipo de proyecto laboral con la energía y claridad que Nacional requiere".

"En los últimos días tuve el inmenso honor de que distintas corrientes políticas de la vida institucional de Nacional me señalaran como el candidato indicado para volver a Nacional y dirigir un proyecto deportivo", agregó.



Gutiérrez manifestó que "es algo que me llena de orgullo por el amor que siento por Nacional y por momentos increíbles que nos van a unir eternamente".



"Estoy profundamente agradecido con todos aquellos que ofrecieron abrirme las puertas porque mi relación con Nacional siempre va a ser de puertas abiertas, de Nacional para mí y de mí para Nacional, sostuvo.



"Así me lo hacen sentir además los hinchas cada paso y por cada lugar que voy. Solo espero que se entienda y que no haya suspicacias. Mi decisión está muy lejos de la política. Es tan simple -y a la vez tan difícil- como una situación coyuntural estrictamente personal y familiar. Estoy seguro que cuando sienta que es el momento ya nos vamos a volver a abrazar en un nuevo festejo inolvidable", sentenció.



Cabe recordar que dirigiendo a Nacional, el entrenador ganó dos veces el Campeonato Uruguayo así como también se quedó con el Torneo Apertura 2014/15 y también el Clausura 2019.