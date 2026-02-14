"Que sean muchos más": Gonzalo Petit tras su primer gol en Granada y Lucas Sanseviero hizo uno, pero en contra

En su quinto partido con la camiseta del Granada, equipo que milita en la Segunda División del fútbol español, Gonzalo Petit pudo tener su bautimos goleador en el triunfo 5-1 ante Valladolid por la fecha 26 del certamen. "Gente muy feliz de hacer mi primer gol, espero que sean muchos más. Vamo arriba", dijo el delantero surgido de las divisiones formativas de Nacional.

Nuestro uruguayo tiene un mensaje para vosotros 🇺🇾 pic.twitter.com/AU8vEkw43S — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) February 14, 2026

A los tres minutos el conjunto locatario abrió el marcado ante el Valladolid, que tuvo al uruguayo Lucas Sanseviero desde el vamos. Fue por Izan González y siete más tarde estiró la ventaja a través de Rubén Alcaraz.

Lo mejor del partido ocurrió en el minuto 29 tras una buena acción rápida de Granada, que le permitió a Alex Sola escaparse de su marca, meterse en el área, definir ante el golero Guilherme Fernandes. Pero el rebote lo aprovechó Petit y así decretó el 3-0.

Las malas para el conjunto visitante no pararon porque en el minuto 30 se quedó con uno menos a raíz de la roja que recibió Clément Michelin por doble amarilla. Además, antes del final de la primera, parte se dio el 4-0 por medio de Manu Lama.

Cuando parecía que se iban con ese marcador al descanso, la visita descontó y fue por una acción que inició Sanseviero con un centro al corazón del área del Granada. Hubo un entrevero en la zona caliente y, a eso, le sacó rédito Peter Federico.

Ya en el complemento se dio el gol en propio arco de Lucas Sanseviero para cerrar la goleada 5-1 del Granada ante Valladolid. Cabe destacar que Petit estuvo en el campo de juego hasta el minuto 60 para dejarle su lugar a Jorge Pascual, mientras que el exjugador de Danubio salió en el minuto 65 por Sergi Canós.