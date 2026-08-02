Qué partidos se juegan hoy, domingo 2 de agosto, por el Torneo Intermedio, hora y dónde verlos

Racing no hizo el Torneo Intermedio que había imaginado después de coronar un Torneo Apertura ideal. Tiene apenas siete puntos, pero sabe que ante Boston River pondrá en juego puntos claves para la Tabla Anual. Mientras tanto, el Sastre, de irregular campaña en lo que va del año, se ubica penúltimo en la Serie A con cinco puntos y es el tercer equipo con menor cantidad de puntos cosechados en el año, únicamente por encima de Cerro y Progreso.

El equipo de Ignacio Ithurralde hoy está undécimo en la tabla del descenso y, para no seguir bajando en la clasificación, debe cerrar este certamen con una sonrisa.

Por el lado de La Escuelita la idea que tienen es capitalizar la derrota de Montevideo City Torque frente a Wanderers para ampliar aún más la diferencia en la acumulada, que hoy es de tres puntos y puede incluso escalar a seis.

En la jornada anterior Racing cayó 1-0 en su visita a Cerro en el Estadio Luis Tróccoli, al tiempo que Boston River fue goleado 3-0 por Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo.

Esteban Da Silva trasladando la pelota con Racing en el partido ante Defensor Sporting. Foto: racingcluburu en Instagram.

Racing vs. Boston River

Hora: 12:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Estadio: Parque Osvaldo Roberto.

Árbitro: Esteban Guerra.

Asistentes: Héctor Bergaló y Amador De Prado.

Cuarto: Lucas Andrade.

VAR: Christian Ferreyra y Agustín Berisso.

Racing: Federico Varese; Guillermo Cotugno, Ramiro Brazionis, Felipe Álvarez, Martín Ferreira; Esteban da Silva, Juan Pablo Bosca, Álex Vázquez, Rodrigo Dudok; Sebastián da Silva, Tomás Habib. DT: Cristian Chambian.

Boston River: Bruno Antúnez; Juan Acosta, Martín González, Agustín Aguirre, Fredy Martínez; Leandro Suhr, Rodrigo Saravia, Agustín Amado, Facundo Muñoa, Yair González; Francisco Bonfiglio. DT: Ignacio Ithurralde.

Una lucha por las copas

Por otra parte, el Parque Palermo será testigo de un trámite parejo entre Central Español y Liverpool. El palermitano viene de caer 1-0 ante Cerro Largo como local, mientras que el negriazul se impuso 2-1 en su visita a Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini.

Ambos tienen ocho puntos en su llave del Intermedio, pero el local le saca cuatro unidades de diferencia en la Anual dado que se ubica en el octavo puesto. Por tanto, estarán en disputa tres unidades que pueden ser determinantes a fin de año para la clasificación a copas internacionales, ya sea la Sudamericana o la Copa Libertadores.

Federico Martínez celebra su gol en el partido entre Liverpool y Central Español. Foto: Ignacio Sánchez.

Central Español vs. Liverpool

Hora: 15:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Estadio: Parque Palermo.

Árbitro: Gustavo Tejera.

Asistentes: Pablo Llarena y Carlos Roca.

Cuarto. Federico Arman.

VAR: Daniel Rodríguez y Diego Riveiro.

Central Español: Rodolfo; Luciano Fernández, Ignacio Rodríguez, Alejandro Villoldo, César Nunes; Marcos Montiel, Guillermo Gandolfo; Fernando Camarda, Lucas Pino, Isaac Méndez; Facundo Sosa. DT: Diego Osella.

Liverpool: Mathías Bernatene; Santiago Strasorier, Enzo Castillo, Agustín Cayetano, Kevin Lewis; Kevin Amaro, Nicolás Garayalde, Lucas Acosta; Federico Martínez, Rubén Bentancourt, Renzo Machado. DT: Jorge Fosatti.