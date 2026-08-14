Psicólogos respaldan a Benchoam tras la decisión de Nacional y piden no reemplazar su rol por "respuestas rápidas"

La Sociedad Uruguaya de Psicología del Deporte (SUPDE) emitió un comunicado en el que defiende a Damián Benchoam luego de haber sido desplazado de la Primera División de Nacional tras 19 años de trabajo. El psicólogo deportivo será reubicado en otra área de la institución.

Al respecto, expresaron sus diferencias con el reemplazo que eligieron en el tricolor. "El psicólogo del deporte es, ante todo, un agente de salud. Su formación universitaria, su marco ético y su respaldo científico lo habilitan a trabajar con la persona del deportista en toda su complejidad —emocional, vincular, cognitiva y motivacional— para sostener un desarrollo tanto del rendimiento como del bienestar. Evalúa, interviene y acompaña procesos con herramientas validadas científicamente, entendiendo que el alto rendimiento sano se construye en el tiempo, no se decreta de un día para otro. Es, además, una profesión de la salud regulada, con título universitario habilitante y registro profesional, lo que garantiza responsabilidad ética y técnica en su ejercicio", iniciaron.

Damián Benchoam, psicólogo deportivo de Nacional y de la selección de básquetbol. Foto: Darwin Borrelli.

Y añadieron: "Nos moviliza a reafirmarlo la reciente decisión de una institución del fútbol uruguayo de prescindir del trabajo de un psicólogo del deporte y sustituir esa función por un perfil sin las competencias profesionales de un agente de salud mental. Ninguna técnica o herramienta en búsqueda de respuestas superficiales y “rápidas” puede reemplazar la atención de la salud psicológica de un deportista, y menos en un ámbito tan exigente como el deporte competitivo".

En este sentido, aclararon que entienden que no se trata de una defensa específica de un puesto de trabajo, sino de una cuestión más amplia. "Por eso reivindicamos el rol del psicólogo del deporte como parte indispensable de los equipos de trabajo en el fútbol y en todas las disciplinas deportivas del país. No se trata de defender un puesto de trabajo, sino de sostener que el bienestar de quienes compiten es el camino hacia el rendimiento, no un obstáculo. Un deporte que cuida la salud mental de sus protagonistas es un deporte más fuerte, no uno más lento", dijeron.

Para cerrar, le dejaron un mensaje a los clubes uruguayos: "Llamamos a las instituciones deportivas uruguayas a valorar y jerarquizar el trabajo de los psicólogos del deporte, distinguiendo con claridad entre las disciplinas que intervienen en el trabajo con deportistas, cada una con su formación, su alcance y su responsabilidad".

Santiago Sena es el encargado de reemplazar a Damián Benchoam junto con una psicóloga deportiva

Santiago Sena será el encargado de liderar el área a partir de ahora junto con una psicóloga deportiva argentina. El profesional integra la Unidad de Coaching de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, continúa su formación en en el Conscious Business Center y tiene un Ph.D. in Management por el IAE Business School.