Premier League: el derbi de Manchester lo ganó el City que sigue en lo más alto y lidera junto al Arsenal

El Manchester City se dio el lujo de ganar el derbi como visitante frente a Manchester United (1-0) a pesar de jugar casi todo el partido con un hombre menos, este domingo en la cuarta jornada de la Premier League, donde sigue liderando junto al Arsenal Los Gunners habían ganado 2-0 el sábado ante Sunderland para sumar una cuarta victoria en cuatro jornadas, para acumular 12 puntos que también alcanza ahora el City, que tiene un mano mano.

La victoria citizen de este domingo fue especialmente meritoria porque se quedó con diez jugadores a los 23' por una roja directa a Phil Foden, que reaccionó desde el suelo con una patada sobre Bruno Fernandes, que lo había derribado instantes antes cuando disputaban la pelota.

Esa expulsión parecía poner las cosas cuesta arriba para el City, que dio una lección de resiliencia para resistir siempre dentro del partido y anotar el único gol del partido a los 60' gracias a su estrella noruega Erling Haaland, tras asistencia por Josko Gvardiol. El VAR descartó un potencial fuera de juego de Enzo Fernández en esa jugada y, tras unos instantes de suspendo, el tanto fue validado para desesperación de la hinchada local.

Aunque poco después se encendió la polémica porque 'Pro Referees', el comité de árbitros del fútbol inglés que supervisa la Premier League, entre otras competencias, admitió este domingo un "error de juicio" al conceder el gol de Erling Haaland, por la posición de fuera de juego de Enzo Fernández y su incidencia en la acción.

Haaland haciendo lo que hace mejor 🔥 pic.twitter.com/3pBHoIQZeQ — Manchester City (@ManCityES) September 13, 2026

Inicialmente, el árbitro Michael Oliver invalidó el gol por una posible posición de fuera de juego de Erling Haaland, que partió legalmente. Sin embargo, en el recorrido de la jugada, en el centro al área, sí está en fuera de juego Enzo Fernández, cuya intención es rematar el balón, antes de que llegue al atacante noruego para empujarla.

"La decisión en el campo fue en fuera de juego contra Erling Haaland. Eso fue revisado por el VAR y se encontró en posición de legal", repasó un portavoz del organismo, según recogen diversos de comunicación ingleses. "En el mismo ataque, se estableció que Enzo Fernández no jugó el balón, por tanto, cualquier falta de fuera de juego es subjetiva", agregó el citado comité.

Pero, "sin embargo", añadió que, "en esta ocasión, el VAR no reconoció el probable impacto de su posición y debería haber recomendado una revisión en el campo". 'Pro Referees' también reveló que ha contactado con el Manchester United durante "esta noche" para "reconocer" lo que consideran "un error de juicio". "Se realizará una revisión del incidente", agregó.

La participación de los uruguayos

Con Manuel Ugarte lesionado, sin minutos en Manchester United, sí tuvieron participación los otros tres: Rodrigo Bentancur, Ronald Araujo y Álvaro Rodríguez, con la particularidad de que los equipos de los tres saldaron su participación con empate.

Lolo fue titular en el empate sin goles de Tottenham ante Everton y disputó 63 minutos antes de dejarle su lugar a Lucas Bergvall. Los Spurs comenzaron la temporada igual que como finalizaron la anterior, con altibajos y coqueteando con el descenso al punto que está a una unidad de la zona roja y aún no ganó ya que suma dos empates y dos derrotas.

Los números de Rodrigo Bentancur.

Las estadísticas de Rodrigo Bentancur ante Everton, vía Sofascore.

Algo similar ocurrió con el zaguero riverense que fue titular en el empate 0-0 entre Liverpool y Fulham. Disputó los primeros 72 minutos antes de cederle su lugar en el campo a Jeremie Frimpong. Los Reds marchan séptimos y aunque están invictos solo sumaron un triunfo y tres empates.

En el primer minuto de descuento buscando la heroica fue que ingresó Álvaro Rodríguez en el Bournemouth que igualó 2-2 con Brentford. Tampoco ha conseguido victorias hasta el momento en la Premier, pero al menos cosechó tres empates que le da cierto envión.