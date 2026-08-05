Perchman se despidió de Lodeiro con una foto particular: "Me hiciste vivir una de las noches más lindas de mi vida"

Nicolás Lodeiro sorprendió este martes con el anuncio de su retiro del fútbol profesional. El sanducero tuvo la posibilidad de jugar sus últimos partidos con la camiseta de Nacional, esa que lució en sus inicios por lo que se mostró agradecido en un mensaje que compartió en las redes sociales del club.

Con el correr de las horas muchos excompañeros y actuales comenzaron a expresarse respecto a la decisión del jugador, entre ellos Luis Suárez y Tomás Verón Lupi, así como también su entrenador Jorge Bava, realizó un posteo en sus redes sociales. Pero no fue el único de la actualidad directiva, sino que el vicepresidente Flavio Perchman, también le dedicó un mensaje a Lodeiro.

"Gracias Nico. Me hiciste vivir una de las noches más lindas de mi vida. Me llevo una postal para siempre. Abrazo en 3 colores", publicó el gerente deportivo tricolor, quien añadió al mensaje una foto en la que se lo ve abrazado al jugador y festejando tras consagrarse campeones uruguayos en noviembre de 2025 tras vencer a Peñarol con un gol de Christian Ebere.

Gracias Nico

Me hiciste vivir una de las noches más lindas de mi vida

Me llevo una postal para siempre

Abrazo en 3 colores🔴⚪️🔵 — Flavio Perchman (@FlaCePer) August 5, 2026

Lodeiro, que volvió a Nacional en julio del 2025, deja a los tricolores después de haber jugado 117 partidos, con 69 triunfos, 27 empates y 21 derrotas. Marcó 19 goles en 6888 minutos con un promedio de 0.16 tantos por partido disputado. Debutó contra Estudiantes de La Plata el 21 de julio de 2007 en un amistoso en el que fue suplente y entró a los 61 minutos.

La despedida de Lodeiro

"Queridos bolsilludos, hinchada, familia, religión, mi vida. Llegó el momento que iba a llegar pero que no quería. Me preparé y llegó el momento de retirarme del fútbol, de dejar atrás una parte hermosa de mi vida, que me dio todo. Ustedes que siempre estuvieron desde el día que llegué, me formaron como persona y es así, llegué a los 12 desde Paysandú, maduré, crecí, aprendí, caí, me levanté, me goleparon, pero salí adelante, la peleé y todo gracias a esa formación que tuve acá mismo en el club", inició.

Nicolás Lodeiro celebrando un gol de Nacional junto con Gonzalo Carneiro y Tomás Verón Lupi. Foto: Leonardo Mainé.

"Se terminó una etapa preciosa y nada más lindo que terminarla donde arranqué, acá en casa. Quería agradecerles por todo, porque siempre me acompañaron, estuvieron en la buenas y en la malas, agradecerle a todos los cuerpos técnicos que tuve desde juveniles, los compañeros, a toda la gente que no se ve pero que siempre están y son tan importante como funcionarios del club".

"Me voy feliz porque Nacional me dio más de lo que imaginé y de lo que yo soñé. Tenía muchos sueños y cumplí todos, por eso me voy feliz, se cierra una etapa que es difícil, pero me siento orgulloso con el camino que recorrí y es gracias a ustedes. Le metí todo lo que pude y lo hice con tremendo sacrificio, pasión, mi vida la dedique para esto y cumplí muchos sueños".

El mensaje de Bava

"Gracias Nico por todo lo que le diste al club y en especial a este grupo con tu liderazgo en el día a día. Un ejemplo de profesional que siempre se brindó al máximo y defendió estos colores con humildad y responsabilidad".

"Tuve la suerte de vivir de cerca tu primera etapa como jugador y ver cómo esa carrera terminó convirtiéndose en una trayectoria exitosa a nivel mundial. Pero por encima del gran futbolista, hay una enorme persona que siempre está dispuesta a acompañar, aconsejar y hacer mejores a quienes tiene al lado. Te deseo el mayor de los éxitos en lo que viene. Te vamos a extrañar", sentenció el técnico.