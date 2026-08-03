Peñarol-Wanderers por la final del Intermedio, no tendrá alargue en caso de empate: día, hora, entradas y árbitros

Peñarol y Wanderers definirán el Torneo Intermedio luego de ganar sus respectivas series en el segundo certamen corto de la competencia y los detalles quedaron definidos en la tardecita del lunes cuando, por ejemplo, quedó aprobado en el Consejo de Liga que el encuentro no tendrá alargue en caso de empate por lo que la definición —si los 90' terminan en igualdad— será directamente a través de los penales.

El Estadio Centenario será el escenario que recibirá este miércoles 5 de agosto un encuentro que comenzará a las 20:00 y que además ya conoce a los árbitros porque Mathías de Armas será el principal, mientras que Héctor Bergalo y Marcos Rosamen serán los asistentes. Esteban Guerra será el cuarto árbitro y el VAR tendrá tres integrantes: Diego Dunajec, Antonio García y Javier Irazoqui.

Entre los detalles que quedaron definidos también se estableció el precio de las entradas para los hinchas de Peñarol y Wanderers en un partido donde el Carbonero será el local administrativo del encuentro. Estarán habilitadas tres de las cuatro tribunas porque no habrá público en la Colombes.

En materia de precios, para la Tribuna Ámsterdam los socios de Peñarol podrán acceder a $300, mientras que las generales tendrán un precio de $450. Para la Tribuna Olímpica, los hinchas carboneros accederán a $500 y $700, respectivamente, mientras que para la Tribuna América aumentarán a $700 y $950. Los hinchas de Wanderers dirán presente en la Tribuna América con entradas a $300 para los socios y $450 generales.

Las entradas estarán a disposición desde las 13:00 de este miércoles 4 de agosto con venta a través de AUF Tickets y los locales de RedPagos. Los menores de hasta 10 años ingresarán de forma gratuita en todas las tribunas.