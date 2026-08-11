Peñarol pide a Montevideo City Torque que inicie devolución de dinero de las entradas del partido suspendido

El partido que el sábado debían jugar Montevideo City Torque y Peñarol por la primera fecha del Torneo Clausura pero se suspendió por problemas en la red de iluminación del Estadio Charrúa sigue trayendo más capítulos mientras se desconoce para cuándo quedará fijado.

Lo cierto es que en medio de la molestia del club Mirasol que pretendía que ese encuentro se dispute el siguiente fin de semana y que se aplazara la segunda etapa, ahora desde la institución aurinegra le hicieron una solicitud al conjunto Ciudadano.

A través de una carta firmada por el delegado Carbonero, Julio Trostchansky, y dirigida a Javier Nóblega, director de Negocios de la Sociedad Anónima Deportiva, Peñarol le pide al Montevideo City Torque que inicie las acciones correspondientes para la devolución del dinero de las entradas que compraron socios e hinchas visitantes.

“Nos dirigimos a usted en relación con el encuentro correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura, disputado en el Estadio Charrúa, que debió ser suspendido como consecuencia del corte de energía eléctrica ocurrido en dicho escenario”, comienza diciendo la carta a la que pudo acceder Ovación.

“En atención a dichas circunstancias, solicitamos a Montevideo City Torque que tenga a bien instrumentar el procedimiento correspondiente para la devolución del importe abonado por las entradas a aquellas personas —socias o no socias del Club Atlético Peñarol - que opten por solicitarla”, agrega.

Carta de Peñarol a Montevideo City Torque para devolución de dinero de entradas tras el partido suspendido en el Estadio Charrúa. Foto: Captura.

Por último, la carta, antes del saludo final, cierra diciendo: “A tales efectos, agradeceremos nos informen a la brevedad el mecanismo, los plazos y las vías que deberán utilizar los interesados, a fin de poder comunicarlo adecuadamente y facilitar su implementación”.