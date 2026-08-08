Falló la iluminación en el Estadio Charrúa y se suspendió el partido entre City Torque y Peñarol por el Clausura

Solo se disputaron tres partidos por la primera fecha del Torneo Clausura y cuando llegó el turno del cuarto debió suspenderse. Fue por una falla en la red lumínica en el duelo entre Montevideo City Torque y Peñarol en el Estadio Charrúa.

El encuentro estaba estipulado para la hora 18:30, pero previo a la salida de los dos equipos al campo de juego se dio el primer apagón.

En un comienzo los presentes pensaron que se trataba de un juego de luces para recibir a los protagonistas, pero con el pasar de los minutos se constató que finalmente había problemas técnicos.

El Estadio Charrúa tras el apagón previo al comienzo del duelo entre City Torque y Peñarol por el Clausura. Foto: Leonardo Mainé.

A los pocos minutos volvió la luz en el Charrúa y los equipos ingresaron al campo de juego pero nuevamente se cortó la red luminica y se dio la curiosidad de los equipos saludándose en la mitad de la cancha en penumbras con algún celular prendido en las tribunas del estadio.

La luz siguió con intermitencias, apareciendo por segundos pero no permitió el comienzo en hora del partido. Los jugadores se movieron dentro del campo esperando que volviera pero con el pasar de los minutos no sucedió, la gente empezó a mostrar su impaciencia y el árbitro Javier Feres se acercó a las autoridades y encargados del Estadio Charrúa para consultar si había expectativa de que retornara la red luminica.

Los jugadores de Peñarol hacen la entrada en calor con el Estadio Charrúa sin luz. Foto: Leonardo Mainé.

Asimismo, llegó un equipo técnico de UTE con el fin de poder solucionar este inconveniente. Tal es así que estuvieron en contacto con personal de Estados Unidos que da el soporte para lo que es la red lumínica del Estadio Charrúa.

Habló Julio Trostchansky

Con el encuentro demorado, el delegado de Peñarol, Julio Trostchansky, habló con los medios para comentar cómo estaba la situación sobre la red lumínica en el Estadio Charrúa. "El soporte tiene un retraso de 15 minutos", detalló.

"El soporte tiene un delay de 15 minutos y sabíamos que podíamos tener más tiempo de espera", sostuvo Trostchansky. Dejó en claro que la idea de Peñarol era jugar el partido, ya que es difícil de volver a programarlo porque Montevideo City Torque tiene actividad internacional el miércoles al enfrentar a Tigre en Buenos Aires por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Feres tomó la resolución de suspender el partido

Diego Aguirre, DT de Peñarol, sale del Estadio Charrúa tras el fallo de la red lumínica. Foto: Leonardo Mainé.

Tras los constantes inconvenientes que se registraron con el tema de la luz en el Estadio Charrúa, el árbitro Javier Feres tomó la resolución de suspender el partido. Esto fue cerca de la hora 19:17.

Esto complica y mucho el calendario porque el Ciudadano tiene un compromiso internacional el miércoles por lo que, por ejemplo, le imposibilita poder jugar el encuentro ante Peñarol el lunes.

Aquí surge un problema, ya que por estatuto no se puede comenzar una nueva fecha sin terminar la anterior. Salvo que se vote en un Consejo de Liga en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

