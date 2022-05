Peñarol: Juan Ramos está recuperado y viaja a Asunción para el partido ante Olimpia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mauricio Larriera recupera para el partido que Peñarol afrontará este miércoles (hora 21) en Asunción ante Olimpia por la Copa Libertadores a quien ha sido su lateral izquierdo habitual: Juan Ramos. El futbolista se recuperó de una infección de riñón, tiene el alta y lo más seguro es que viaje junto al grupo este martes rumbo a la capital de Paraguay.

La institución no ha publicado todavía la lista de viajeros, pero se da por descontado que el marcador de punta la integrará. No obstante, no es seguro que sea titular más allá de la necesidad que tiene el entrenador de tener a un futbolista con oficio en ese puesto.

En la última presentación, la caída 1-0 ante Cerro Porteño también en Asunción el pasado miércoles, ocupó su lugar Edgar Elizalde en lo que fue un intento de línea de tres zagueros en el fondo. Sin embargo, para este juego Larriera volvería a la tradicional línea de cuatro, tal cual finalizó el partido ante el Ciclón guaraní. En caso de que así sea, igualmente no parece sencillo que Ramos retorne al lateral.

El último partido del defensor fue el 12 de abril, en la victoria de Peñarol por 2-1 sobre el mismo rival de este miércoles, Olimpia, en el Campeón del Siglo. Incluso Ramos convirtió un gol, el que abrió el camino al triunfo en el segundo minuto de descuento del primer tiempo. Federico Carrizo puso el segundo. Luego el marcador de punta se perdió los tres choques siguientes: con Cerrito (0-0), Montevideo City Torque (1-0) y Cerro Porteño.

Por lo tanto, hoy se cumplen 20 días de la última presencia de Ramos, quien además tuvo que guardar quietud durante varias jornadas. ¿Quién jugaría entonces? En caso de volver a la línea de cuatro habitual, la opción más clara es la de Facundo Bonifazi, quien además fue quien sustituyó a Elizalde a los 65' hace una semana en Asunción, ya que al volver a los cuatro atrás el ex-River Plate tiene el oficio de lateral y más proyección.