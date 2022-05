Cristian Olivera: por qué se fue de Peñarol teniendo contrato y cómo llegó a Miramar Misiones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De un tiempo a esta parte, se vio otro Peñarol como consecuencia de las bajas que sufrió en los últimos meses. En las últimas semanas, el plantel aurinegro tuvo que afrontar otra partida como la de Cristian Olivera (20), pero muy distinta a otras que se dieron en el plantel mirasol.

El hincha de Peñarol se preguntó en más de una ocasión qué pasaba con Kike, un futbolista que no había aparecido en las convocatorias de Mauricio Larriera y que finalmente se fue del club.

"Temas familiares", así lo definió el propio Olivera. "Tuve un problema familiar que me jugó en contra", remarcó el futbolista surgido en Rentistas y que tuvo un pasaje por Almería que es el dueño de su ficha.



Pero esos problemas familiares calaron hondo en Olivera que por momentos la pasó mal: "Me dieron ganas hasta de dejar el fútbol, pero el nacimiento de mi hija fue mi motor", expresó en diálogo con el programa Punto Penal de Canal 10.

Su hija, Melody, tiene tan solo un mes y le ha permitido ver el panorama desde otro punto de vista: "Para mí es muy importante, ella ahora es mi motor que me ayuda a salir adelante más allá de los problemas que he tenido, familiares y emocionales. Estoy en tratamiento por lo que me pasó y ella me dio ganas de salir".



"En lo deportivo estoy bien, pero estaba un poquito mal en lo mental, la cabeza me estaba jugando en contra. Los problemas me habían sobrepasado, por lo que me jugó en contra", sostuvo.

"Fue muy difícil pensar en dejar el fútbol. Con la ayuda de mi representante (Edgardo "Chino" Lasalvia), de Almería, Nacho Ruglio, Peñarol y ahora mi hija, por suerte todo se va a cancelar y devolveré todas las deudas", expresó.

Una de ellas dejó en claro que la tiene con el hincha de Peñarol y que son producto: "Lo que puedo decir es que estoy agradecido con Peñarol. Con Nacho Ruglio, Bengoechea, Cedrés, con mis compañeros que me mandaron mensajes. A la gente de Peñarol le digo que algún día volveré y le pagaré esa deuda que tengo con ellos", sostuvo.



"Gargano siempre me preguntaba cómo estaba porque me veía medio triste y yo le contaba las cosas que venía pasando y con Dawson lo mismo", explicó sobre su relación con los referentes del aurinegro aunque también eran muy importantes jugadores jóvenes como "Saravia, Laquintana, Álvarez Wallace siempre me preguntaban cómo estaba y cómo me sentía". "Peñarol se portó muy bien conmigo", remarcó.



Salir de Peñarol, más allá de que tenía contrato, abrió la incógnita de saber dónde iba a continuar su carrera y en ese sentido fue clave Miramar Misiones, club en el que Lasalvia participa de su gerenciamiento y que le abrió las puertas para entrenar.

"Hace dos semanas que estoy y los compañeros me recibieron de la mejor manera, me ayudaron muchísimo, me mandan mensajes en todo momento. Les dije que era un tema mental, que estoy en tratamiento", manifestó.



"Estuve dos meses sin entrenar. Desde lo físico lo sentí, pero no tanto porque venía entrenando en casa. El primer día me recibieron de la mejor manera y me ayudaron en todo. Volver a tocar una pelota fue importantísimo", sumó.



Olivera vivió muchas cosas en poco tiempo y muchas de ellas siendo todavía muy joven y es precisamente esa juventud la que también le da la posibilidad de mirar para adelante con la ilusión de sentirse bien dentro de la cancha. "Con la ayuda de especialistas, esto no es un paso atrás. Es un volver a empezar, puedo llegar otra vez a Europa y llegar lejos. Es la manera de relanzar mi carrera. Con ayuda de mi representante y de Almería vamos a relanzar la carrera", sentenció.