Peñarol tiene una gran necesidad por Copa Libertadores: sumar en Paraguay

Con apenas tres puntos en la misma cantidad de partidos jugados, la situación de Peñarol no es la peor en el Grupo G de la Copa Libertadores, pero tampoco la mejor y sabe que de cara al partido del miércoles ante Olimpia el único objetivo debe ser centrarse en poder sumar en Paraguay.

El equipo de Mauricio Larriera viene de perder con Cerro Porteño en La Nueva Olla de Asunción el miércoles y pasado mañana volverá a la capital guaraní para visitar a Olimpia en el Defensores del Chaco a partir de la hora 21:00 de Uruguay en la cuarta jornada de la serie que también tiene a Colón de Santa Fe.

El objetivo

Máximo Alonso en el partido entre Peñarol y Cerro Porteño. Foto: AFP.

Con dos derrotas y un solo triunfo, Peñarol sabe que necesita sumar en Paraguay y para eso trabaja Mauricio Larriera en Los Aromos con la idea de poder armar su estrategia ante un equipo que no viene bien en la Copa Libertadores ya que tiene dos puntos en tres juegos.



Pero el mirasol no debe centrarse en eso sino que tiene que procurar mejorar su producción futbolística porque si lo logra, puede complicar al Decano de Paraguay.



Es que en su presentación ante Colón de Santa Fe, el equipo de Julio César Cáceres no mostró su mejor faceta: sufrió mucho en la defensa, le costó generar jugadas de ataque y tuvo una deficiente efectividad porque no aprovechó las pocas situaciones claras que tuvo en la ofensiva.

El camino

Este miércoles en el Defensores del Chaco Peñarol deberá salir a buscar el resultado y si bien su actualidad futbolística no es la mejor, si el carbonero plantea un juego de igual a igual, estará en condiciones de complicar a Olimpia, un equipo que el jueves en Asunción la pasó mal cuando Colón lo atacó y le generó algo de juego por las bandas, pero sobre todo de contragolpe y en velocidad, con transiciones rápidas en la ofensiva.



El decano tuvo problemas para salir jugando y hacer su propuesta . Hubo jugadores que no tuvieron su mejor noche y varios fueron reprobados hasta por la hinchada, por lo que la del miércoles será una prueba de fuego para Olimpia ya que tendrá un tren que no debe dejar pasar si pretende clasificar, pero Peñarol sabe que necesita sumar y tiene con qué. Deberá mejorar y mucho.

El grupo

Cerro Porteño venció a Peñarol el miércoles por 1 a 0 y se ubicó como único líder del Grupo G de la Copa Libertadores con 7 puntos. Si gana su próximo partido logrará el pasaje a octavos de final a falta de dos jornadas. Colón está segundo con 4 unidades, Peñarol tercero con 3 y Olimpia último con 2. El miércoles juegan Colón-Cerro Porteño en Santa Fe y Olimpia ante Peñarol.