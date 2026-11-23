Sport Huancayo, de la mano del entrenador uruguayo Richard Pellejero, ganó este domingo el Torneo Clausura 2026, su primer título en la primera división del fútbol peruano, tras golear por 4-1 a Universitario con dos anotaciones del mediocampista argentino Javier Andrés Sanguinetti y otro doblete del delantero ecuatoriano Daniel Porozo.

De esta manera, el Rojo Matador selló en el estadio de la ciudad andina de Huancayo, situado a 3.250 metros sobre el nivel del mar, su primer galardón desde que debutó en 2009 en la elite tras haber ganado la Copa Perú del año anterior.

"Cuando arrancamos el Clausura eran todos silbidos, pero hoy, por suerte, le pudimos dar alegría a la familia, a la ciudad y a estos jugadores que quedaron en la historia del club. Esto es mérito de ellos", manifestó el entrenador uruguayo a Ovación Perú tras el logro en su segundo pasaje por el club.

Regresó en abril, en una situación compleja, con el equipo peleando abajo y recibiendo silbidos al inicio del Clausura, sobre lo que señaló: "Para la gente que no confió en mí, que sé que es mucha, la resiliencia siempre es importante. Nadie me regaló nada en el fútbol, he tenido que sacrificarme, estudiar y aprender. Esto me hace crecer".

🗣️🔴 “Como somos tan ambiciosos, VAMOS A IR POR MÁS”



La palabra de RICHARD PELLEJERO tras ganar el CLAUSURA con SPORT HUANCAYO. 🏆 pic.twitter.com/uKTLYRqvoF — Fútbol en América (@FAamericatv) November 23, 2026

El exjugador de Nacional y Cerro comenzó su carrera de entrenador en Miramar, para luego conducir Sud América y Uruguay Montevideo. Entre enero y diciembre de 2025 dirigió Huancayo e hizo un impasse hasta abril de este año. En su primera campaña disputó 35 juegos (14G, 6E, 15P) y en esta última lleva 31 encuentros con un saldo de 17 victorias, cinco empates y nueve derrotas, logrando un promedio de 1,81 puntos por partido.

Richard Pellejero. Foto: Sport Huancayo

Va por el campeonato peruano

Ahora deberá enfrentarse nuevamente con Universitario en las semifinales de ida y vuelta que determinarán al rival de Alianza Lima, el ganador del Apertura y mejor clasificado del año, en la definición del campeonato nacional de 2026.

Huancayo será local el 29 de noviembre y el 4 de diciembre visitará en el Estadio Monumental de Lima a la U, que llegó a esta instancia por ser el segundo mejor clasificado en la tabla acumulada anual.

El resultado confirmó el título del Clausura para los dueños de casa, que llegaron a 37 puntos, dos más que Sporting Cristal, que goleó por 4-1 a Cienciano, pero se quedó con 35 unidades.

Durante la fecha final, que se disputó a lo largo de la semana, Alianza Lima goleó por 5-0 a Cajamarca, UTC ganó por 5-3 a Chankas y Moquegua por 2-1 a Atlético Grau.

A su turno, Comerciantes Unidos y Sport Boys empataron 3-3, Juan Pablo II y Deportivo Garcilaso quedaron 2-2, el mismo marcador que Cusco con ADT, y Alianza Atlético igualó 1-1 con Melgar.

Los dos clubes que perdieron la categoría fueron UTC y Cajamarca, ambos representantes de esa región del norte peruano, que el próximo año tendrá al Comerciantes Unidos como su único equipo en la primera división.

Con información de EFE.