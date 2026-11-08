Patricio Pacífico recibió el alta médica por rotura de ligamentos: el dinero que puede cobrar Defensor Sporting

Patricio Pacífico recibió el alta médica y dio un paso importante en la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió el pasado 19 de abril, durante un partido del Barcelona Atlètic frente a la UE Olot.

El futbolista formado en Defensor Sporting ya comenzó a trabajar en los campos de entrenamiento del conjunto catalán, aunque todavía sin realizar ejercicios con pelota. La planificación apunta a que pueda retomarlos hacia finales de año, mientras que su posible regreso a la competencia oficial está previsto para febrero de 2027, siempre sujeto a la evolución de su recuperación.

La lesión había llegado en un momento especial de su carrera. En febrero de 2026, Barcelona había apostado por el lateral izquierdo uruguayo, que también puede desempeñarse como zaguero, luego de su paso por Defensor Sporting, donde disputó 40 partidos en Primera División y convirtió dos goles.

Pacífico llegó a disputar siete encuentros con el Barcelona Atlètic, filial del equipo blaugrana dirigida por el brasileño Juliano Belletti, y anotó un gol antes de sufrir la lesión que lo obligó a pasar por el quirófano y lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses.

Pero a pesar de que su préstamo inicial terminaba en junio, Barcelona y Defensor Sporting anunciaron en julio un nuevo acuerdo para ampliar la cesión del jopven futbolista por 12 meses más, hasta junio 2027, pese a la complicada lesión que aún transita.

El uruguayo tendrá la posibilidad, seguramente el año que viene, de vestir nuevamenta la camiseta blaugrana del Barcelona y es una buena noticia para el club del Parque Rodó, porque si juega tres partido más y alcanza las 10 presencias cumplirá una cláusula que establece la compra obligatoria de los culés por el 50% de su ficha, tasado en 1,8 millones de euros.

El acuerdo original contemplaba una opción de compra por el 50% de la ficha, tasada en ese monto, con la posibilidad de que Barcelona ampliara su participación hasta el 80%.

Así, Pacífico empieza a dejar atrás una de las etapas más difíciles de su carrera y se acerca progresivamente al objetivo de volver a jugar. Con Defensor Sporting atento a cada paso porque podría embolsar una importante inyección de dinero a principios del año que viene.