Pasó por River Plate, debutó en Primera con Newell's y se suma a la Tercera de Nacional: quién es Andrew Pereira

Andrew Pereira, extremo venezolano de 19 años, dejó las formativas de Newell's Old Boys para incorporarse a la Tercera División de Nacional. De acuerdo a lo que pudo averiguar Ovación, no tiene contrato profesional y arriba luego de un trabajo específico de los profesionales de la cantera del tricolor.

El jugador, que tuvo un paso por las juveniles de La Lepra e incluso llegó a integrar alguna vez el plantel principal, también tiene recorrido por las juveniles de la selección de Venezuela, con quien disputó el Sudamericano Sub 17 en 2023.

En febrero de este año también fue citado a la categoría Sub 20, un logro que fue reconocido incluso por la cuenta oficial de las formativas de Newell's Old Boys, que manifestó: "Andrew Pereira vuelve a ser seleccionado para entrenarse con la Sub 20 de Venezuela. ¡Felicitaciones, leproso!".

Pereira nació en Ejido, Mérida, Venezuela, y en 2022 se incorporó al club rosarino luego de una efímera etapa en Talleres y River Plate, donde llegó a jugar algunos partidos de formativas con Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, dos jóvenes talentos argentinos con actualidad en el fútbol europeo.

Andrew Pereira en un partido representando a la selección juvenil de Venezuela. Foto: andrew.ak10 en Instagram.

En 2025 tuvo participación en la Reserva de Newell's y después le llegó la oportunidad de debutar en Primera División en un trámite por Copa Argentina frente a Defensa y Justicia. Fue el 22 de mayo y bajo las órdenes de Cristian "Ogro" Fabbiani, por entonces director técnico de La Lepra.

Entró con la 44 en la espalda en reemplazo de Gonzalo Maroni para jugar los últimos cinco minutos de un encuentro que terminaron ganando 2-0. El propio jugador compartió el video de ese momento con un mensaje especial: "Gracias Dios, porque más que pedirte tengo que agradecerte. Más que temer tengo que confiar. Más que quejarme tengo que disfrutar de lo que tú me das cada día. Gracias", dijo.

