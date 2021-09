¿Qué pasa con Juan Manuel Gutiérrez en Nacional? Sebastián Taramasco da la respuesta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una de las incorporaciones de Nacional en el último período de pases fue Juan Manuel Gutiérrez. Después de realizar la cuarentena por haber llegado desde España, empezó a entrenar, pero todavía no debutó en Primera y los hinchas tricolores se impacientan.

Este lunes sí jugó sus primeros minutos con la camiseta de Nacional, en el partido de Tercera División donde los albos vencieron 3-1 a Montevideo City Torque con un gol del joven atacante de 19 años.

“Primero hay que contextualizar. Juan Manuel es un chico muy joven, viene de una experiencia en el fútbol europeo donde creció muchísimo como futbolista, pero no hay duda que en el debe estuvo la cantidad de minutos que jugó”, explicó Sebastián Taramasco a Ovación.

Tras debutar muy jovencito en Danubio, Gutiérrez pasó a Almería, donde estuvo cinco partidos en el banco aunque no jugó. Sí jugó en la filial del equipo, pero solo 575’.

Juan Manuel Gutiérrez en un partido entre Danubio y River Plate. Foto: Marcelo Bonjour.

“En este lapso de entrenamientos hemos confirmado sus capacidades, es un muy buen futbolista, pero necesita volver a tener rodaje. Es un chico muy joven, te reitero, y la mejor progresión, de común acuerdo con él y con el cuerpo técnico, fue que jugara de arranque con la Tercera División en un partido que aparte era lindo de jugar, porque era con Torque que es un muy buen equipo en reserva”, agregó el gerente deportivo albo.

“Hizo un gol, pero además jugó muy buenos 80 minutos, muy intensos, vimos lo que queríamos ver. Estamos muy contentos con lo que vimos, aparte de la actitud que tiene. Es un chico absolutamente profesional, que sabíamos de antemano sus don de gentes y lo está confirmando. Bajó a Tercera con un compromiso y con una alegría bárbara porque volvía a jugar al fútbol después de mucho tiempo en un partido oficial y lo hizo muy bien”, dijo Taramasco, quien recordó que Gutiérrez “había jugado al fútbol oficialmente en la filial del Almería y la filial del Almería en la divisional que juega... no tienen el nivel de intensidad y de oposición que puede encontrar acá. Ni que hablar en Primera, pero también en Tercera División”.

Juan Manuel Gutiérrez en el Uruguay vs. Argentina del Sudamericano Sub 17. Foto: @Uruguay

El gerente deportivo de Nacional, que lo conoce muy bien a Gutiérrez de su época como coordinador de formativas de los tricolores, de los enfrentamientos contra Danubio, no tiene dudas que pronto tendrá minutos de calidad en Primera. Además, no hay que olvidar que Gutiérrez jugó el Sudamericano Sub 17 de Perú en el 2019 defendiendo a la selección uruguaya.

“Ahora buscamos tenerlo más preparado para lo que se viene. De a poco Martín (Ligüera) lo va a tener en cuenta para Primera, aunque si tiene que volver a Tercera División, cero problema. No tengo la certeza de cuándo lo utilizará Martín”, concluyó Taramasco.