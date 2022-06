Se partió la última fecha y tanto Liverpool como Nacional jugarán con resultados vistos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Torneo Apertura afronta la última fecha y son cuatro los equipos que tienen posibilidades de acceder al título: Liverpool, Nacional, Deportivo Maldonado y Peñarol, en ese orden. La lógica era que todos ellos jugaran a la misma hora para evitar que alguno jugara con resultados vistos, pero esto no será así, aunque no por iniciativa de la AUF.

Si bien la fecha 15 tenía horarios, escenarios y días estipulados, este martes sufrió cambios. Liverpool-Fénix, Danubio-Nacional, Deportivo Maldonado-Albion y Peñarol-Cerro Largo iban a jugar todos el sábado a la hora 15.00. Sin embargo, la Policía dijo que no podía garantizar la seguridad en virtud de que los aurinegros jugaban en su estadio y los tricolores en el de la franja. Esto supone que en algún momento, sea antes o después de los partidos, las hinchas podrían cruzarse en Camino Maldonado u 8 de Octubre. Por lo tanto, la Mesa Ejecutiva debió variar sus planes.

Liverpool, con 29 puntos, es el único que depende de sí mismo. Si gana, será campeón. Nacional lo escolta con 28, por lo cual necesita ganar y que el negriazul no para ser campeón o bien empatar y que el líder pierda para forzar una final.

Distinta es la situación de Deportivo Maldonado y Peñarol, que —al tener 26 puntos— precisan que Liverpool pierda y que Nacional no gane para aspirar a ganar. Por lo tanto, estos partidos caen en un segundo escalón. Esto llevó a que la Mesa Ejecutiva decidiera que fernandinos y aurinegros jueguen el sábado a la hora 16.00 y que Liverpool y Nacional lo hagan el domingo a las 15.00, con resultados vistos, es cierto, pero también con la diferencia de que uno de los dos puede ser campeón el mismo domingo, algo que no podrá ocurrir con Deportivo y Peñarol, ya que como máximo pueden acceder a una final.

Por lo tanto, la última fecha se jugará de la siguiente manera:



Viernes

19.15: Montevideo City Torque vs. River Plate



Sábado

16.00: Peñarol vs. Cerro Largo

16.00: Deportivo Maldonado vs. Albion

18.30: Cerrito vs. Plaza Colonia



Domingo

12.00: Rentistas vs. Defensor Sporting

15.00: Liverpool vs. Fénix

15.00: Danubio vs. Nacional



Lunes

19.15: Wanderers vs. Boston River

