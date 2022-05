Así se jugará la última fecha del Torneo Apertura, que puede llegar a tener campeón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tan solo queda una fecha del Torneo Apertura para conocer al ganador del primer certamen corto del año y hay cuatro equipos que cuentan con chances de quedarse con el título o al menos forzar un partido por la definición: Liverpool, Nacional, Deportivo Maldonado y Peñarol.

El negriazul es el único elenco que depende de sí mismo: si vence este sábado a partir de las 15:00 horas en Belvedere a Fénix será el campeón, pero en caso de empatar dependerá del resultado del partido de Nacional, a quien con este escenario le bastaría con derrotar a Danubio para obtener el Apertura.

El tricolor también jugará el sábado a las 15:00 horas en Jardines del Hipódromo ante el equipo de Jorge Fossati. Por su parte, Peñarol compartirá día y horario, pero recibirá a Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo.

En tanto, el último de los aspirantes al título es Deportivo Maldonado, que jugará el sábado a las 15:00 horas en el Domingo Burgueño frente a Albion.

El resto de la fecha

Viernes

Montevideo City Torque vs. River Plate (19:15 horas en el Estadio Centenario).



Domingo

Cerrito vs. Plaza Colonia ( 12:30 horas en el Parque Maracaná).

Rentistas vs. Defensor Sporting (15:00 horas en el Complejo Rentistas).

Wanderers vs. Boston River (20:00 horas en el Parque Viera).