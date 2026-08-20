"Parece que hay que quejarse para que te dirijan así", Ignacio Russo contra Méndez tras la eliminación de Tigre

Tigre cayó 2-1 frente a Montevideo City Torque este miércoles por el cruce de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y quedó eliminado de la competencia con un global 3-1 a favor de los Ciudadanos.

Una vez finalizado el partido, Ignacio Russo, delantero del Matador, dialogó con TNT Sports y expresó su molestia con el arbitraje y también con las declaraciones de Marcelo Méndez, técnico del equipo uruguayo, tras la ida disputada en Victoria: "La verdad que el técnico de ellos la semana pasada se quejó y esta semana voy a ver ahorala entrevista a ver si se queja de nuevo. Parece que hay que quejarse para que los árbitros te dirijan así", inició.

Y agregó: "Toda la copa medio que nos bombearon los árbitros, pero bueno, nosotros vamos al frente. Hicimos un partido digno, con uno menos lo fuimos a buscar, la verdad que la cancha nos quedó un poco grande, pero bueno, no dejamos de intentar y creo que eso es lo más positivo de esta noche".

También hizo un balance de la copa que hicieron, dejando por el camino a Nacional en la serie de playoffs: "En líneas generales hicimos una buena copa, así que agradecerle a la gente y perdirle perdón por esta noche".

Los dos penales que Montevideo City Torque le protestó al árbitro en la ida

Fue una por tiempo las situaciones que el equipo uruguayo protestó en el compromiso de ida y la primera se dio en el cierre de la primera parte cuando iban 38' y Salomón Rodríguez buscaba una pelota suelta en el área que, de dominarla, lo iba a dejar de cara al arco de Felipe Zenobio.

Tras un despeje a medias, la pelota le iba a quedar al "9" de Montevideo City Torque, pero en el momento justo apareció Joaquín Laso y con el antebrazo le golpeó la nuca al delantero. Rápidamente cayó al piso y pidió penal, pero el árbitro brasileño Ramón Abatti desestimó y no recibió el llamado del VAR.

¿Qué fue lo que ocurrió en el complemento? Una vez más uno de los protagonistas de la jugada fue Salomón Rodríguez, pero esta vez para asistir. Luego de fallar un mano a mano increíble, el delantero puso de cara al gol a Diogo Guzmán que cuando fue a definir cayó y nuevamente ante la marca de Joaquín Laso.

Si bien no parece haber un toque abajo, sí parece existir un movimiento arriba con el brazo, pero una vez más el árbitro norteño no lo advirtió y tampoco lo hizo el VAR.