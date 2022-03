Pablo Repetto y su disconformidad con el arbitraje del clásico: esto dijo el técnico de Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional jugó un mal clásico, perdió con Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo por 1 a 0 y dejó una mala imagen que su entrenador Pablo Repetto se encargó de analizar dejando también en claro que no estuvo de acuerdo con algunas decisiones de los árbitros.

En diálogo con “100% Deporte” (Sport 890), el técnico tricolor dijo que “el clásico me deja sensaciones negativas y todavía la herida está abierta. No generamos los que teníamos que generar con un hombre de más".

“Corrimos los riesgos en la figura táctica, pero en las decisiones individuales no arriesgamos. No tuvimos la actitud de ser agresivos para atacar. Todo esto que nos pasó nos tiene que dar un aprendizaje grande para revertir los resultados en el futuro", agregó el director técnico tricolor que también tiró algún palito a las decisiones de Leodán González y el equipo arbitral del encuentro que tuvo VAR.

"El equipo no estuvo acorde y no estuvimos a la altura. No quiero poner excusas ni polemizar con decisiones de los árbitros, pero hay dos o tres jugadas que no nos favorecieron", expresó Pablo Repetto.

Respecto a las bajas, el técnico albo contó que "Zunino el jueves hizo un rato de fútbol, pero sintió una molestia. Era el que más chance tenía de jugar y lo esperamos hasta último momento pero no estaba en condiciones".

Consultado por la situación de Brian Ocampo, Repetto remarcó que “la veía muy difícil y lo estábamos hablando con los médicos. Ahora estamos evaluando día a día con la sanidad. Sigue estando en duda para el próximo partido".

Nacional, que suma cuatro puntos en 12 disputados en el Torneo Apertura, se apronta ahora para recibir al Montevideo City Torque en la quinta fecha, este domingo 6 de marzo a la hora 20:00 en el Gran Parque Central.