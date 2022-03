Los cambios que se imponen en Nacional para la próxima fecha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Van cuatro partidos del Torneo Apertura y Nacional ya perdió dos: contra Deportivo Maldonado y Peñarol. Superó con holgura a Rentistas y empató en un encuentro en el que mereció más, contra Liverpool. Esos son los números fríos de un Nacional que necesita variantes por lo que ha mostrado en cancha.

Con la inclusión de Leo Coelho en la defensa, el técnico Pablo Repetto logró solucionar varios de los problemas que tenía en la retaguardia porque el brasileño le dio mayor solidez y potenció a Nicolás Marichal, que se mostró más seguro. Además, el tricolor sumó centímetros notoriamente, ganando mucho más en el juego aéreo.

Hoy, una de las principales falencias que está evidenciando Nacional es la poca contención que tiene en la mitad de la cancha, un problema que arrastra desde la temporada pasada. En tal sentido, si Repetto continúa inclinándose por el 4-2-3-1, el cambio sería de nombre. Diego Rodríguez y Felipe Carballo son los que vienen jugando y Joaquín Trasante viene siendo el primer cambio, por lo que no sería de extrañar que contra Montevideo City Torque entre el número 14 o en su defecto Yonathan Rodríguez, quien llegó en el período de pases desde Cerrito y todavía no ha tenido minutos. Cualquiera de los dos tienen como característica la intensidad que le meten el juego y que son jugadores con más marca. La variante podría ser perfectamente por el Torito Rodríguez, quien ha tenido actuaciones irregulares. Cambiando el sistema, ahí se podrían mantener ambos volantes centrales y sumar a Trasante o Yona Rodríguez.



El otro gran problema que está teniendo Nacional es en la generación de jugadas de riesgo sobre el arco rival y abastecer de manera correcta a los delanteros. Manuel Monzeglio fue bien controlado por Peñarol el domingo y Nacional lo sintió; más teniendo en cuenta que los extremos -Alfonso Trezza y Santiago Ramírez- no lograron desequilibrar, extrañando a Brian Ocampo, que es difícil que pueda estar contra los Ciudadanos el domingo ya que se sigue recuperando.

Las variantes a estudio

*Joaquín Trasante. Por lo visto en cancha, tiene posibilidades de meterse en el equipo titular considerando la poca contención que ha tenido Nacional. La otra posibilidad es la inclusión de Yonathan Rodríguez.



*Camilo Cándido. En el segundo tiempo del clásico Nacional mejoró las subidas por la izquierda con su presencia ya que tiene mayor proyección que Christian Almeida. Puede ser otro de los cambios.



*Alex Castro. Ya cumplió los cuatro partidos de suspensión que arrastraba del fútbol colombiano y para el próximo fin de semana estará a la orden. Seguramente entre en el lugar de Santiago Ramírez.



*Matías Zunino. Finalmente no estuvo a la orden para el clásico, pero todo indica que lo estará para enfrentar a Torque ya que estará a tres semanas del día de su lesión. Podría ingresar por Alfonso Trezza.