¿Qué dijo Pablo Repetto tras la derrota clásica ante Peñarol?

Tras la derrota 1-0 ante Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Apertura, el entrenador tricolor Pablo Repetto analizó el encuentro. "Nos duele. Haremos el duelo mañana como siempre que se pierde y más siendo un clásico", dijo a la transmisión televisiva.

"Fue un partido en el que habíamos comenzado parejo e incluso nosotros estábamos jugando en campo rival. Ellos mejoraron a partir del minuto 25, se dio la jugada del penal y convirtieron (...) Después quedaron con un jugador menos, intentamos por todos los caminos y no generamos muchas situaciones", explicó.

El entrenador de Nacional agregó que imaginaba que "de a poco" iban a terminar "metiendo en el arco" a Peñarol. "Pero no nos quedaron muchas", lamentó.



"Pensamos que nos iba a quedar alguna más y en las que nos quedaron no estuvimos finos. Hubo algunas jugadas puntuales en las que no estuvimos finos en la definición o el pase quedó largo. En otras defendieron bien ellos", finalizó.