Pablo Mouche, exjugador de Sud América y Boca Juniors, entre otros clubes internacionales, recordó su pasaje por el Buzón en la temporada 2021: "Las peores condiciones para un plantel profesional, nunca viví algo igual como en Sud América. Nunca. Un desastre por donde lo mires: organizativo, estructural, humano, lugar de entrenamiento, ropa, absolutamente todo. Humanamente, un desastre, una de las peores personas con las que me tocó trabajar son la gente que manejaba el club", inició en diálogo con Sistema Joaco Santos.

Y añadió: "Me arrepiento, pero no me arrepiento, ¿por qué? Porque ahí conocí personas del plantel que sigo siendo amigo. La parte humana me la dio el plantel, como otra no. Jugaba el hijo del presidente (Bruno Giménez), era lo peor del mundo. O sea, tipo la relación, era insano, metido el hijo del presidente, todo. No, no, era un asco".

En este sentido dio su versión de cómo era el día a día en el club que hoy compite en la Divisional C: "No teníamos lugar fijo de entrenamiento, entrenábamos en un arenero. No teníamos materiales para entrenar, no teníamos pelota; nada, nada".

Pablo Mouche durante su pasaje por Sud América. Foto: Archivo El País.

Ante la consulta de si Sud América formaba parte de la Primera División, Mouche respondió: "Sí, en Primera División, el peor club que jugué en mi vida. No nos bañábamos, yo me iba a bañar a mi casa. ¿No lo entendés? Yo me cambiaba en una tribuna, frío, menos dos grados. Me iba con el monopatín todo transpirado a bañarme a mi casa porque ahí no había para bañarse. No teníamos agua para tomar, una vergüenza total".

La respuesta de Bruno Giménez tras los dichos de Pablo Mouche

Bruno Giménez, hijo de Miguel Giménez, por entonces presidente de Sud América, le respondió a Mouche a través de una historia divulgada en su cuenta de Instagram: "De frente calladito, en el vestuario nunca dijiste nada cagón. Si pensabas algo era fácil arreglar las cosas, ¡ya sabés!".