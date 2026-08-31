Oriental venció 2-0 al líder Plaza Colonia y quedó como escolta de Segunda División Profesional

Se disputó la decimosexta fecha de la Segunda División Profesional, una jornada marcada por varios empates y las importantes victorias de Paysandú, Huracán, Colón y Oriental La Paz. Este último venció 2-0 a Plaza Colonia y se impuso en la segunda posición de la tabla de la categoría con 35 unidades, a un punto del Patablanca.

En el cruce ante el líder del torneo, el equipo de Darío Flores se impuso en el Parque Palermo con goles de Renato Alexandrino (32') y Matías Rigoleto (63').

Resultados

Colón fue quien mejor aprovechó los resultados: venció 1-0 a Tacuarembó, trepó al segundo puesto y quedó en zona de ascenso directo.

En el Parque Palermo, Ronald Álvarez convirtió tempranamente el único gol y terminó siendo la figura del encuentro. El equipo dirigido por el venezolano Pedro de Pablos manejó el territorio y la pelota durante buena parte del partido, generando méritos suficientes para aumentar la diferencia. Sin embargo, le faltó precisión para transformar su superioridad en un marcador más amplio.

En el mejor partido de la fecha, Huracán del Paso de la Arena derrotó 2-1 a Cerrito. El conjunto del argentino Pablo Marini sorprendió con una intensa presión alta. A los 8 minutos, Luciano Batista fue expulsado y dejó al auriverde con diez jugadores. Huracán aprovechó la superioridad y sobre los 23 minutos, Sergio Cortelezzi abrió el tanteador. El 1-0 del primer tiempo reflejaba lo sucedido en la cancha, donde Huracán fue una fuerza superior.

Paysandú consiguió puntos de oro para escapar de la zona baja. En el Estadio Artigas superó 2-0 a Atenas de San Carlos, otro equipo que llegaba ubicado en el segundo puesto. El conjunto sanducero dominó de principio a fin y construyó su victoria con los goles de Francisco Ibáñez, a los 18 minutos, y Brandon Logiuratto, a los 76.

Uruguay Montevideo y La Luz empataron 0-0 en un resultado que favoreció más al merengue de Aires Puros. Para el celeste de Pueblo Victoria, cada fecha complica todavía más una situación que lo tiene con un pie en la Primera Divisional C.

Fénix tampoco pudo aprovechar la jornada. En el Parque Capurro igualó 1-1 ante Miramar Misiones. Sebastián Guerrero abrió el marcador y el conjunto cebrita jugó casi tres cuartas partes del encuentro con diez hombres por la expulsión de Mateo Argüello. Sin embargo, en la última jugada apareció Alexander González, recién llegado desde Boston River, para darle un punto de enorme valor al equipo ahora conducido por Martín Siri.

En el Parque Saroldi, River Plate y Rentistas protagonizaron un aburrido empate sin goles. El Bicho Colorado tuvo superioridad numérica durante buena parte del segundo tiempo —River terminó con nueve futbolistas—, pero no supo aprovecharla y continúa luchando por ingresar a la zona de play-offs.