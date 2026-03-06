Oliva en su presentación en Santos: del consejo de Maxi Silvera a la "alegría" que le dio el Peixe ante Peñarol

"Es el desafío más grande de mi carrera", exclamó con entusiasmo Christian Oliva en su primera conferencia de prensa como futbolista del Santos, donde tendrá como compañero de equipo a Neymar Junior, quien todavía sueña con poder estar en la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá de este año con la selección de Brasil. "Espero estar a la altura de lo que es el club", añadió el volante uruguayo de 29 años.

Oliva viene de tener un gran 2025: disputó un total de 42 partidos, anotó tres goles, brindó tres asistencias y logró ser campeón de la Liga AUF Uruguaya con Nacional al superar en las finales a Peñarol.

Durante la conferencia reconoció que habló con su excampañero Maximiliano Silvera, quien supo jugar en Santos en el segundo semestre del 2023, para que le hablara del club y la ciudad paulista. "Hablé con Maxi Silvera cuando me llegó la propuesta, me dijo que iba a disfrutar mucho. También lo hice con el Indio (Emiliano) Velázquez (con quien jugó en Nacional). Me dijeron muchas cosas lindas del club y de la ciudad, que la iba a pasar muy bien", reafirmó.

Christian Oliva junto a Adriano. Foto: @SantosFC.

Bajo ese punto, le consultaron con qué jugador de Santos se identifica y mencionó a Adriano, exfutbolista del Peixe, que lo acompañó a la conferencia de prensa. "El jugador que me inspira en Santos es Adriano, ya que lo vi jugar en 2011 cuando ganaron la Copa Libertadores y se la ganaron a Peñarol; me dieron una alegría", sostuvo con una sonrisa.

O Santos fez o Oliva muito feliz em 2011! 😂👊🏻 pic.twitter.com/6S5NFTV5Ii — Santos FC (@SantosFC) March 5, 2026

Su posible estreno en Santos

Santos se encuentra en la posición número 13 del Brasileirao con cuatro unidades gracias a una victoria, un empate y dos derrotas. Es por esto que el elenco que tiene a Neymar Junior como una de sus grandes figuras piensa en su próximo duelo y se llevará a cabo el martes 10 de marzo ante Marissol en el Estádio José Maria de Campos Maia, desde la hora 21:30.

Le consultaron a Oliva si podría estar a la orden del entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda para ese choque, y respondió lo siguiente: "Físicamente estoy bien e hice una buena pretemporada; estoy pronto para el próximo partido de Santos".

Cabe destacar que el mediocampista que pasó en el exterior por Cagliari de Italia, Valencia de España, Talleres de Córdoba de Argentina y Juárez de México acumula tres partidos en 2025 y todos con Nacional: dos por el Torneo Apertura y el otro por la Supercopa Uruguaya ante Peñarol.