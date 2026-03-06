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El País Ovación Fútbol

Oliva en su presentación en Santos: del consejo de Maxi Silvera a la "alegría" que le dio el Peixe ante Peñarol

Mediocampista de 29 años dejó en claro que su llegada a la institución brasileña es el "desafío más importante" de su carrera. "Espero poder estar a la altura de lo que es el club", añadió.

El País
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06/03/2026, 19:03
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Christian Oliva con la camiseta del Santos.
Christian Oliva con la camiseta del Santos.
Foto: @SantosFC.

"Es el desafío más grande de mi carrera", exclamó con entusiasmo Christian Oliva en su primera conferencia de prensa como futbolista del Santos, donde tendrá como compañero de equipo a Neymar Junior, quien todavía sueña con poder estar en la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá de este año con la selección de Brasil. "Espero estar a la altura de lo que es el club", añadió el volante uruguayo de 29 años.

Oliva viene de tener un gran 2025: disputó un total de 42 partidos, anotó tres goles, brindó tres asistencias y logró ser campeón de la Liga AUF Uruguaya con Nacional al superar en las finales a Peñarol.

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Durante la conferencia reconoció que habló con su excampañero Maximiliano Silvera, quien supo jugar en Santos en el segundo semestre del 2023, para que le hablara del club y la ciudad paulista. "Hablé con Maxi Silvera cuando me llegó la propuesta, me dijo que iba a disfrutar mucho. También lo hice con el Indio (Emiliano) Velázquez (con quien jugó en Nacional). Me dijeron muchas cosas lindas del club y de la ciudad, que la iba a pasar muy bien", reafirmó.

Christian Oliva junto a Adriano.
Christian Oliva junto a Adriano.
Foto: @SantosFC.

Bajo ese punto, le consultaron con qué jugador de Santos se identifica y mencionó a Adriano, exfutbolista del Peixe, que lo acompañó a la conferencia de prensa. "El jugador que me inspira en Santos es Adriano, ya que lo vi jugar en 2011 cuando ganaron la Copa Libertadores y se la ganaron a Peñarol; me dieron una alegría", sostuvo con una sonrisa.

Su posible estreno en Santos

Santos se encuentra en la posición número 13 del Brasileirao con cuatro unidades gracias a una victoria, un empate y dos derrotas. Es por esto que el elenco que tiene a Neymar Junior como una de sus grandes figuras piensa en su próximo duelo y se llevará a cabo el martes 10 de marzo ante Marissol en el Estádio José Maria de Campos Maia, desde la hora 21:30.

Le consultaron a Oliva si podría estar a la orden del entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda para ese choque, y respondió lo siguiente: "Físicamente estoy bien e hice una buena pretemporada; estoy pronto para el próximo partido de Santos".

Cabe destacar que el mediocampista que pasó en el exterior por Cagliari de Italia, Valencia de España, Talleres de Córdoba de Argentina y Juárez de México acumula tres partidos en 2025 y todos con Nacional: dos por el Torneo Apertura y el otro por la Supercopa Uruguaya ante Peñarol.

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