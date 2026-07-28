Nicolás Azambuja a Brasil: el atacante de Danubio muy cerca de convertirse en jugador de Athletico Paranaense

El atacante salteño Nicolás Azambuja, jugador de Danubio y selecciones juveniles de Uruguay, está muy cerca de convertirse en jugador del Athletico Paranaense brasileño.

La joya de la Franja, quien en marzo cumplió 18 años, está a un paso de dar el salto al fútbol brasileño y hacer su primera salida desde el club que lo formó, según informó Pura Pasión (LaRed) de Argentina y confirmó Ovación.

La operación se realizaría por el 65% de la ficha del jugador según pudo saber este medio con fuentes allegadas al jugador, quienes expresaron que "está prácticamente cerrada la trasferencia, es un 99%".

Desde la Franja expresaron a Ovación que si bien "todavía formalmente no hay nada", la operación "está avanzada".

Azambuja dejaría el club tras 28 partidos en Primera División, anotando un solo gol (ante Juventud en el Apertura) y brindando tres asistencias. Viene de trabajar como sparring con Marcelo Bielsa y el plantel principal de Uruguay en el Complejo Celeste durante varias fechas de las Eliminatorias para el Mundial que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá.

El sábado podría ser su último partido, cuando Danubio enfrente a Albion, desde las 12:00 en el Franzini, por la última fecha del Torneo Intermedio.