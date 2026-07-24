El llamado del VAR desestimado por Gustavo Tejera que pudo ser penal a favor de MC Torque ante Danubio

El primer tiempo del partido entre Montevideo City Torque y Danubio en el Estadio Centnario fue marcado por una polémica en área franjeada, donde una mano de Tomás Cavanagh, y un agarrón de este sobre Gary Kagelmacher despertó el reclamo del equipo Ciudadano.

Si bien Jonathan Fuentes convocó a Gustavo Tejera a una revisión en campo, el árbitro mundialista desestimó la recomendación del juez de cabina y repuso con un pique. La jugada vino de un córner lanzado por derecha al corazón del área chica, donde Kagelmacher le ganó la disputa por arriba a Cavanagh.

Si bien podía entenderse que el llamado fue por la sujeción del lateral Danubiano sobre el defensor Ciudadano, por las tomas que ofreció Fuentes, se entiende que lo que se le mostró a Tejera fue el impacto de la pelota en la mano.

La mano estaba en una posición natural en la disputa por el balón y la pelota hace un recorrido muy corto entre el cabezazo de Kagelmacher y el brazo de Cavanagh, que son elementos a considerar por Tejera, para desestimar el llamado de Fuentes. Si bien es una jugada gris, el árbitro mundialista tiene argumentos para no cobrar el penal y viniendo de dirigir la Copa del Mundo 2026 sostuvo criterios que a nivel internacional se utilizan, para incluso desestimar el agarrón, que en otros partidos de la Liga AUF Uruguaya sí se ha sancionado como penal.

En el partido Montevideo City Torque tuvo mayores momentos de dominio, pero tras la incidencia Danubio se animó a un poco más y tuvo un mano a mano de Cavanagh, que remató desviado ante la salida de Franco Torgnascioli. Es cierto que la jugada nació de una sorpresiva pelota quieta que el Danubiano sacó rápido, pero el Ciudadano marcó el dominio con el juego en movimiento y recuperó rápido el dominio. En un tiro en el travesaño de Salomón Rodríguez tuvo su chance más clara en el primer tiempo.