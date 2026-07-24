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El País Ovación Fútbol

MC Torque vs. Danubio en vivo: el Ciudadano va por liderar el Intermedio ante un rival necesitado en el descenso

El Estadio Centenario recibe un partido en el que ambos van por distintos objetivos. Los de Marcelo Méndez vienen de derrotar a Juventud y el Franjeado hace siete encuentros no gana.

El País
El País
24/07/2026, 18:28
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Franco Pizzichillo festeja su gol para Montevideo City Torque ante Palestino por Copa Sudamericana.
Franco Pizzichillo festeja su gol para Montevideo City Torque ante Palestino por Copa Sudamericana.
Foto: AFP

El Estadio Centenario recibe un interesante partido entre Montevideo City Torque y Danubio a partir de las 19:00 horas. El Ciudadano si gana puede quedar como líder de su serie del Intermedio junto a Wanderers a una fecha del final, mientras que el Franjeado precisa sumar en la pelea por evitar el descenso, tras la arremetida del Bohemio que se le puso a una unidad.

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El equipo dirigido por Marcelo Méndez retornó del parate con triunfo de atrás 3-1 frente a Juventud en el Parque Artigas. Por su parte, los de Leonardo Ramos atraviesan una profunda racha negativa. Si bien es cierto que llevan tres empates consecutivos, el bosque marca siete encuentros sin ganar. Precisamente su último triunfo fue ante Nacional en el Gran Parque Central, 2-1, donde viene de empatar sin goles.

Montevideo City Torque vs. Danubio

Hora: 19:00
Televisan: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Diogo Guzmán; Ramiro Lecchini, Salomón Rodríguez, Luka Andrade. DT: Marcelo Méndez.

Danubio: Mauro Goicoechea; Facundo Balatti, Emiliano Velázquez, Mauro Brasil, Tomás Cavanagh; Iván Rossi, Joaquín Trasante, Mateo Peralta; Enzo Cabrera, Nicolás Azambuja, John Kleber. DT: Gabriel Farcilli.

Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Carlos Barrera y Carlos Roca
Cuarto: Marcio Sierra
VAR: Jonathan Fuentes y Diego Riveiro

Estadio: Centenario

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