Nacional no está mostrando su mejor versión, pero aún así le alcanza para ser primero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presente de Nacional es, si se quiere, curioso. Está en un momento irregular de la temporada en cuanto a rendimiento, con altibajos pronunciados, pero le alcanza para ser el primero del Clausura a falta de dos partidos para terminar, además de ya haber abrochado la Tabla Anual, lo que le aseguró estar en la final del Uruguayo e ir a fase de grupos de la Copa.

La forma en la que venció a Albion, después de un primer tiempo aceptable y de un flojo complemento, donde lo terminó salvando una individualidad (Suárez), así como los anteriores empates, generan que Nacional no se pueda confiar bajo ningún concepto. Ni siquiera contra Cerrito, que ha sido el peor equipo de la temporada, y es el rival al que enfrentará el lunes.

La merma en el rendimiento de Leo Coelho, la poca compañía que por momentos tiene Felipe Carballo (que en los últimos partidos no ha plasmado la excelencia que mostró en otros momentos del año), lo desconocido que está Franco Fagúndez respecto a la calidad que supo mostrar en esta misma temporada y algunos errores del técnico Pablo Repetto -principalmente a la hora de modificar ciertas estrategias cuando no funcionan y termina siendo un equipo previsible- pueden explicar, de cierta forma, que Nacional no esté tan bien como antes. Eso sí, pese a todo, Nacional es el primero y el que tiene más chances de quedarse con el título.

Lo bueno y lo malo

Arco en cero Después de un mes Después de un mes en el que Nacional no logró dejar su arco en cero, una de las principales virtudes del equipo a lo largo de la temporada, algo positivo es que el tricolor logró que Albion no le convirtiera en los 90’. Antes había sido con Boston.

Leo Coelho No es el mismo de antes El brasileño no es el mismo del primer semestre. Ha cometido errores pocos habituales en él y fallado en situaciones clave.

Franco Fagúndez Bajó su nivel El 10 de Nacional está falto de confianza. Empezó bien con Albion, pero se apagó. Arrastra bajos rendimientos.