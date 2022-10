Pablo Repetto: la razón de los cambios y la "clase" que le aporta Luis Suárez a Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pablo Repetto, director técnico de Nacional, hizo su análisis tras la victoria 1-0 ante Albion y comenzó elogiando al rival: “Albion es un muy buen equipo, terminó muy bien, quizá desciende por lo que hizo en el comienzo, que nos costó a todos”. Luego se refirió específicamente a lo ocurrido durante los 90 minutos: “En el primer tiempo merecimos irnos en ventaja y después como todo, se están jugando muchas cosas, por momentos la ansiedad nos ganó y nos salimos del juego; terminamos haciendo cosas que no hacemos habitualmente”.



En cuanto a la preponderancia de su “9” para sellar un resultado clave en la recta final del Campeonato Uruguayo, expresó: “Sobre el final llegó el gol de Luis (Suárez) que demuestra la clase que tiene. Nos da tres puntos que disfrutamos y también tranquilidad para lo que viene”.

Por su parte, se refirió a cuáles fueron los motivos por los que decidió que ingresara al campo Zabala: “Buscábamos más juego por el medio. Intentamos que Franco (Fagúndez) tuviera más peso de área. Sabemos que Camilo (Cándido) arranca de atrás, tiene panorama y con la pierna zurda nos da desborde”. Y agregó. “Después mantuvimos el equipo que nos dio hoy la Anual. El equipo genera seis o siete situaciones por partido y apunté a dar confianza y memoria de todo eso que habíamos hecho”.

Sobre el ingreso de Gigliotti en lugar de Fagúndez para formar dupla con Suárez, dijo: “A Fagúndez no lo vi mal, queríamos un jugador con más peso de área. Necesitábamos que Luis se recostara un poquito más atrás, aunque la jugada del gol es al revés. Pensamos que en el segundo tiempo íbamos a tenerlos más cerca del arco de ellos, no fue así, pero de todas maneras llegó el gol, que es merecido”, manifestó en diálogo con VTV Plus.