Neris sobre el gol que le anularon a Albion ante Nacional: "El árbitro no demoró ni dos segundos en revisarla"

Nacional derrotó anoche a Albion por 1-0 sobre la hora por la antepenúltima fecha del Torneo Clausura en un partido polémico y que terminó con la molestia del equipo Pinoero.

¿Qué ocurrió? Albion abrió el marcador con un gol de José Neris a los 66’, pero el árbitro lo anuló por infracción del atacante a Leo Coelho para llevarse la pelota, en una jugada que pareció no ser falta y que desencadenó la protesta de todos los Pioneros.

Neris habló este viernes horas después de lo ocurrido y dijo que aún siente "tristeza" por esa incidencia y por el "esfuerzo" que había hecho el equipo.

Sobre la jugada particularmente, en diálogo con 100% Deporte (Sport 890), contó: "Fuimos los dos a la disputa. Coelho calculó mal y yo le gano la posición, es un contacto de fútbol, no es falta. Lo que me sorprendió es que el árbitro no demoró ni dos segundos en revisarla".

Luego de ese gol anulado, Nacional lo ganó en una de las últimas jugadas por intermedio de Luis Suárez y se llevó tres puntos valiosos para ganar la Anual y trepar a la punta del Clausura.