Nacional irá ante Universitario por tres puntos claves en Libertadores y una racha que no logra hace ocho meses

Nacional pone toda su energía en el gran objetivo que le queda en el primer semestre: el duelo del miércoles 20 de mayo ante Universitario de Lima en el Gran Parque Central, desde la hora 20:00 (ESPN y Disney+).

Es fundamental que el albo consiga los tres puntos para seguir dependiendo de si mismo en su afán de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, lo que le permitirá alcanzar una marca que no logra desde hace ocho meses: ganar tres partidos consecutivos.

Hay que remontarse al pasado 7 de setiembre para encontrar la última vez que Nacional, que en ese entonces era dirigido por Pablo Peirano, había conseguido esa marca y fue tras superar 3-0 a Racing por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2025.

Las tres victorias al hilo que había cosechado el conjunto albo fueron: 2-1 frente a Huracán por los 32avos de final de la Copa AUF Uruguay el 26 de agosto de 2025, cuatro días más tarde doblegó 3-0 a River Plate por la quinta jornada del Torneo Clausura y la buena victoria contra la Escuelita de Sayago.

El 11 de setiembre de 2025 llegó a su fin esa buena seguidilla de victorias del elenco de Peirano, ya que su equipo sucumbió 2-1 ante Plaza Colonia en el GPC por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay.

El elenco que actualmente conduce Jorge Bava está cerca de volver a repetir esta marca: viene de superar 4-0 a Cerro el pasado domingo por la última fecha del Torneo Apertura y este viernes derrotó, desde atrás, 2-1 a Montevideo City Torque por la primera jornada de la Serie B del Torneo Intermedio.

En este contexto, si el albo supera al elenco peruano volverá a cosechar tres victorias al hilo y, sobre todo, sumará tres puntos fundamentales por el Grupo B para seguir en carrera por meterse en los octavos de final del máximo certamen que organiza la Conmebol a nivel de clubes.

Lo que se juega Nacional

Jorge Bava, DT de Nacional, en el Estadio Charrúa. Foto: Ignacio Sánchez.

Los últimos dos partidos de Nacional no fueron buenos por el Grupo B de la Copa Libertadores: sucumbió 4-2 ante Universitario en Lima y perdió 3-0 frente a Deportes Tolima en Ibagué. Es por esto que debe ganar los dos duelos que le quedan, ambos en el GPC, para asegurarse su puesto en los octavos de final.

Actualmente, Deportes Tolima se encuentra en la cima del Grupo B de la Copa Libertadores con siete puntos, mientras que en el segundo sitio se ubica Coquimbo Unido con siete unidades por una gran razón: el duelo entre estos dos equipos terminó igualado y eso llevó a que se tomara en cuenta la diferencia de goles. Y en ese ítem está mejor el elenco colombiano.

Universitario y Nacional poseen cuatro puntos, pero los peruanos se hallan en la tercera ubicación del Grupo B porque en el único duelo que jugaron entre sí, la victoria se la adjudicó la U (por 4-2).

Bajo ese punto, el elenco que dirige Jorge Bava debe ganar como sea ante el equipo crema para seguir con serias chances de volver a meterse entre los mejores 16 equipos de la Copa Libertadores. La última vez que lo consiguió fue en la edición 2024.

Los precios de las entradas para el duelo ante Universitario

Hinchas de Nacional celebran el gol en el Estadio Charrúa. Foto: Ignacio Sánchez.

El pasado jueves Nacional informó cómo será la operativa para que sus hinchas compren las entradas de cara al duelo clave ante Universitario de Lima. A partir de este sábado quedará disponible para todos los socios y el lunes 18 de mayo tendrán luz verde los hinchas generales.