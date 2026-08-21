Nacional ganó juicio tras ir a la FIFA por deuda de Argentinos Juniors, que debe pagar pero puede recurrir al TAS

En medio de las turbulencias deportivas e institucionales de las últimas semanas con un nuevo cambio de entrenador incluido tras el regreso de Daniel Carreño a la conducción técnica, Nacional recibió una buena noticia y es que el juicio que inició ante la FIFA contra Argentinos Juniors le fue favorable al club Tricolor.

Los albos habían presentado por escrito un reclamo ante el ente rector del fútbol mundial luego de que el club de La Paternal no pagara la totalidad de la compra de Mateo Antoni, zaguero transferido desde el conjunto uruguayo al argentino en enero de 2025.

Al día de hoy esa deuda sigue sin cancelarse y por tal motivo, Nacional recurrió a FIFA, donde en primera instancia salió como ganador de ese reclamo. “Efectivamente. Se logró la condena a Argentinos Juniors en favor de Nacional”, confiaron a Ovación desde la institución de La Blanqueada.

Cabe recordar que en su momento, cuando se confirmó el pase, el club albo publicó el detalle de la transferencia del zaguero al equipo argentino que se hizo con el 100% de la ficha por 2,2 millones de dólares, negociación que se había cerrado con anterioridad, en setiembre de 2024.

Pero ese monto no se terminó de cancelar por parte del club de la vecina orilla y entre los intereses, moras y recargos la FIFA condenó al Bicho en las últimas horas a abonarle a Nacional alrededor de 1,8 millones de dólares, aunque el caso no está cerrado porque los de La Paternal tienen la chance de ir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), situación que podría estirar el pago al equipo uruguayo.

Antoni, campeón del Mundial Sub 20 de Argentina 2023 con la selección de Uruguay, no tuvo el pasaje esperado por el equipo argentino y solo jugó tres partidos entre Torneo Apertura, Torneo Clausura y Copa Argentina completando apenas 55 minutos en cancha con el primer equipo, mientras que también tuvo actividad en la Reserva.

El uruguayo Juan Ignacio Ramírez, durante un entrenamiento de Newell's Old Boys. Foto: NOB

Los otros reclamos que hizo Nacional por deudas de transferencias

El caso de Mateo Antoni no es el único que Nacional tenía en curso por reclamos de adeudos por transferencias de jugadores que se fueron del Tricolor a otros equipos del exterior.

En tal sentido, el club ya le reclamó a Newell´s Old Boys de Rosario por el pase del "Colo" Juan Ignacio Ramírez y además, aguarda por el pago de la transferencia de Lucas Villalba, quien se fue al Botafogo de Brasil.