El probable once de Nacional para el reestreno de Daniel Carreño frente a Progreso por el Torneo Clausura

Fl Nacional de Daniel Carreño continúa preparando el cruce frente a Progreso por la tercera fecha del Torneo Clausura, que está fijado para el próximo domingo a las 18:30 horas en el Gran Parque Central.

Ayer por la mañana el plantel volvió a entrenar en la Ciudad Deportiva Los Céspedes y el entrenador dio algunas señales que fueron en consonancia con el trabajo táctico que desarrolló el miércoles.

Luis Mejía será el arquero titular para el reestreno del técnico de 63 años, que dirigirá su partido número 167 en el Bolso. El arquero panameño viene de ser titular en el último juego del ciclo de Jorge Bava, que fue ante Racing el sábado pasado.

En cuanto a la línea defensiva, es un hecho que, más allá de que en el ideal del DT está la utilización de tres zagueros, arrancará con cuatro frente al Gaucho del Pantanoso.

Sebastián Coates, quien viene entrenando con normalidad desde el arranque de la semana, estará a la orden después de cuatro partidos tras superar un desgarro en el sóleo. Será titular y llevará la cinta de capitán que tuvo el delantero Maxi Gómez a raíz de su ausencia.

Sebastián Coates en conferencia de prensa de Nacional. Foto: Estefanía Leal

Agustín Rogel será su compañero de zaga y en el lateral izquierdo estará Francisco Calvo.

Emiliano Ancheta regresará al once tras haberlo hecho por última vez el 9 de agosto en la caída 2-1 frente a Boston River en el Gran Parque Central. Aquella vez jugó 77 minutos.

En el mediocampo Bruno Zuculini tiene su lugar asegurado buscando transmitir su experiencia en el eje, al tiempo que Lucas Rodríguez lo acompañaría en la marca. Más adelantado, en el rol de mediapunta, jugará Agustín Dos Santos.

Carreño se tomó algunos minutos para dialogar con el futbolista de 18 años y brindarle su confianza. También le explicó que es lo que pretende de su juego dentro del esquema elegido. Dos Santos ya sabe lo que es ocupar ese rol por haberlo hecho en algún tramo de su recorrido por las formativas.

Tiziano Correa, que en las últimas prácticas tuvo participación recostado a la banda, podría jugar por derecha. Viene de menos a más desde su llegada a Nacional y registra una asistencia en cuatro compromisos. En tanto, como extremo por izquierda estaría Juan Cruz de los Santos, que fue titular por última vez el 20 de mayo. En ofensiva Gómez es una fija por su eficacia goleadora.

