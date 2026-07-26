Nacional 1-2 Peñarol: el aurinegro dio vuelta el clásico femenino en la hora gracias a la ley del ex y un penal

Peñarol se impuso 2-1 este domingo en el clásico ante Nacional en un partido correspondiente de la primera fecha del Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo de Primera División de fútbol femenino.

El aurinegro lo logró en la hora luego de un gol de Micaela Domínguez, exjugador del Bolso que cumplió con la ley del ex, y a quien también le cometieron el penal que luego ejecutó Lorena Graña a los 93 minutos.

El juego, disputado en el Parque Palermo con la presencia en solitario de la parcialidad tricolor, comenzó con la apertura del local con un tanto de pelota quieta y a través de Martina Segovia, quien la clavó en el ángulo a los nueve minutos.

Peñarol se recompuso a los 48' cuando Micaela Domínguez fabricó la jugada por derecha, acomodó la pelota y remató de zurda para empata el partido. La mediocampista volvió a ser clave sobre el final del partido, cuando el reloj marcaba 90+2, pateó un balón que pegó en el brazo de Costa y la jueza cobró penal. Graña lo transformó en el 1-2 y el Manya celebró la primera victoria del Clausura.

Aunque no pasó a mayores, en el final del partido se dio un cruce en la cancha entre las jugadoras, con el enojo de las tricolores, quienes venían de ser campeonas del Torneo Apertura y contaron con el regreso de su entrenador Diego Testas.

Cabe recordar que el cruce estaba fijado para el pasado domingo 21 de julio en el Complejo Rentistas pero finalmente no se jugó tras las deficientes condiciones climáticas que obligaron su suspensión.

En la próxima fecha, las ganadoras, dirigidas por Cecilia Santos, recibirán a Defensor Sporting, mientras que las tricolores visitarán a Canadian.