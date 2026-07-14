Fútbol femenino: tras ganar el Torneo Apertura, Nacional anunció el regreso de Diego Testas como entrenador

Con pocas horas de diferencia, Nacional anunció la salida de la chilena Paula Navarro y el retorno de Diego Testas a la dirección técnica del Bolso para el segundo semestre donde además del Campeonato Uruguayo, el tricolor volverá a disputar la Copa Libertadores de fútbol femenino.

La trasandina, que consagró a Nacional en el Torneo Apertura ganando todos los partidos y recibiendo solo un gol en nueve encuentros, se marcha de mutuo acuerdo con el club y "en el marco de nuevos proyectos en su país", según informó la institución.

Sin embargo, rápidamente se anunció el retorno de Diego Testas, un hombre de la casa que logró ser bicampeón y que tiene en su currículum depositar a Nacional en el cuarto puesto de la Copa Libertadores 2021.

En 2020, tras nueve años sin consagración, logró devolverle el título del Campeonato Uruguayo a Nacional, el mismo que repitió en 2022 y que forman parte de las cuatro estrellas tricolores en las últimas seis temporadas.

Diego Testas, entrenador de fútbol. Foto: Fernando Ponzetto.

Tras su salida del Bolso, Diego Testas sumó dos experiencias muy importantes dirigiendo en América al defender a Universidad de Chile y Cruz Azul con los que tuvo destacadas actuaciones.

En este retorno, que se da junto al Preparador Físico Javier Noble —con quien trabajó con suceso en su anterior pasaje por Nacional— también contará con el apoyo de Aida Camaño (Ayudante Técnica), Santiago Lloveras (Ayudante de Preparador Físico), Rubén Betelu (Entrenador de Arqueros) y Leandro Piñeyro (Video Analista), el mismo equipo que trabajó con la entrenadora anterior.

El hecho de haber obtenido el Torneo Apertura le asegura a Nacional tener su lugar en la definición de la Fase 1 —siempre y cuando el Clausura lo gane otro equipo— o terminar de adjudicarse esta etapa del Uruguayo, en caso de ganar el segundo torneo corto.

En el marco de la Copa Libertadores es uno de los 10 equipos que ya están clasificados junto a Belgrano (Argentina); Corinthians, Cruzeiro y Palmeiras (Brasil); Colo Colo y Universidad de Chile (Chile); Libertad y Olimpia (Paraguay) y Universitario (Perú). Restan seis equipos (uno de Bolivia y Venezuela y dos de Colombia y Ecuador) para completar el certamen a disputarse en Ecuador entre el 15 y el 31 de octubre de este año.