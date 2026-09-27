Montevideo City Torque 0-2 Deportivo Maldonado en vivo: Tabó y Renato César le dan la ventaja al Depor

Partido con características de final se juega este domingo a última hora (21:30) en el Estadio Charrúa, porque se enfrentan dos contendientes al título: por un lado Montevideo City Torque, líder del Torneo Clausura, y por el otro Deportivo Maldonado, aún en disputa por la Tabla Anual.

Andrés Matonte será el árbitro principal del partido, que se puede ver en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior; Disney+ y AntelTV.

Primer tiempo

La primera chance de gol del partido fue de Deportivo Maldonado: Renato César encontró un rebote perdido al borde del área y remató fuerte, pero también a colocar al segundo palo, la pelota se desvió en un defensor cuidadano y luego el arquero Franco Torgnascioli voló para atajarla.

Cuando iban 23' el Ciudadano respondió de contragolpe, tras una buena jugada de Luka Andrade en conducción, que llegó a pisar el área y descargó para Gonzalo Montes, quien definió de primera pero el remate salió débil y directo al cuerpo del arquero Diego Segovia.

Segundo tiempo

El equipo fernandino golpeó apenas comenzó el complemento, luego de un centro de Santiago Ramírez desde el córner y cabezazo ganador de Christian Tabó por el segundo palo, que logró penetrar el arco que defendía Torgnascioli.

Cuando iban 57' de partido City Torque se quedó con un jugador menos por una mano de Pablo Siles en la mitad de la cancha que cortó un contragolpe del Depor, y fue su expulsión por segunda tarjeta amarilla.

Cuando faltaba media hora de partido en el Charrúa, otro córner que la defensa ciudadana no pudo despejar terminó en gol de Deportivo Maldonado: Renato César remató desde el punto penal y puso el 2-0 en 62' de juego.

Montevideo City Torque - Deportivo Maldonado

Día: sábado 26 de setiembre

Hora: 21:30

Estadio: Charrúa

Árbitro: Andrés Matonte.

Asistentes: Pablo Llarena, Matías Rodríguez.

Cuarto árbitro: Esteban Guerra.

VAR: Daniel Fedorczuk, Santiago Fernández.

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Pablo Siles, Gonzalo Montes, Diogo Guzmán; Franco Pizzichillo, Esteban Obregón, Luka Andrade. DT: Marcelo Méndez.

Deportivo Maldonado: Diego Segovia; Juan Ginzo, Nicolás Fuica, Facundo Tealde, Juan Ramos; Gonzalo Larrazábal, Maximiliano González, Santiago Cartagena, Santiago Ramírez; Renato César, Christian Tabó. DT: Gabriel Di Noia.