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El País Ovación Fútbol

Mirá el golazo de Giorgian de Arrascaeta por Copa Libertadores, el primero tras su fractura en el hombro

El uruguayo le dio la ventaja parcial a Flamengo sobre Cruzeiro en la serie, gracias a un gran remate a colocar ante su exequipo. Lucas Romero igualó y Samu Lino puso en ventaja nuevamente al Mengão.

El País
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19/08/2026, 22:29
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Giorgian de Arrascaeta y la celebración de su gol ante Cruzeiro por la Copa Libertadores
Giorgian de Arrascaeta y la celebración de su gol ante Cruzeiro por la Copa Libertadores.
Foto: AFP.

Giorgian de Arrascaeta le dio la ventaja parcial a Flamengo 1-0 sobre Cruzeiro por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El uruguayo le da la ventaja al Mengão ante su exequipo.

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El mediocampista ensayó una muy buena pared con Pedro y con un gran remate a colocar contra el palo cruzado, el ex Defensor Sporting celebró su primer gol tras la vuelta luego de su fractura en el hombro.

De Arrascaeta llegó a su tercer gol en la presente edición del torneo y su séptimo en el año.

Cruzeiro estuvo muy cerca del empate, por un centro de William Furtado que se desvió en Samu Lino y no entró por una milagrosa salvada de Jorginho sobre la línea.

Pero el equipo mineiro pudo festejar la igualdad gracias a un potente remate cruzado de Lucas Romero de larga distancia.

Sin embargo el propio Samu Lino festejó luego de un enganche notable y definición al primer palo. La jugada la inició de Arrascaeta que puso un pase entre líneas para Pedro y este asistió con un exquisito toque de primera.

Con el resultado parcial Flamengo está accediendo por tercera temporada consecutiva a los cuartos de final donde enfrentaría a Deportes Tolima o Independiente del Valle.

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