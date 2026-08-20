Mirá el golazo de Giorgian de Arrascaeta por Copa Libertadores, el primero tras su fractura en el hombro

Giorgian de Arrascaeta le dio la ventaja parcial a Flamengo 1-0 sobre Cruzeiro por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El uruguayo le da la ventaja al Mengão ante su exequipo.

El mediocampista ensayó una muy buena pared con Pedro y con un gran remate a colocar contra el palo cruzado, el ex Defensor Sporting celebró su primer gol tras la vuelta luego de su fractura en el hombro.

¡GOLAZO TOTAL! TIKI-TAKA fenomenal y De Arrascaeta la colgó del ángulo para el 1-0 (2-1 global) de Flamengo ante Cruzeiro. ¡DEFINICIÓN PREMIUM DEL URUGUAYO!



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De Arrascaeta llegó a su tercer gol en la presente edición del torneo y su séptimo en el año.

Cruzeiro estuvo muy cerca del empate, por un centro de William Furtado que se desvió en Samu Lino y no entró por una milagrosa salvada de Jorginho sobre la línea.

Antes del GOLAZO del Perro Romero, Jorginho se lució con una SALVADA ÉPICA para evitar el empate de Cruzeiro vs. Flamengo.



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Pero el equipo mineiro pudo festejar la igualdad gracias a un potente remate cruzado de Lucas Romero de larga distancia.

¡CLARO, PERRO, ES UN GOLAZO! Lucas Romero la cruzó con mucha calidad y marcó el 1-1 (2-2 global) de Cruzeiro ante Flamengo. ¡PARTIDAZO!



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Sin embargo el propio Samu Lino festejó luego de un enganche notable y definición al primer palo. La jugada la inició de Arrascaeta que puso un pase entre líneas para Pedro y este asistió con un exquisito toque de primera.

¡¡PPFF, ES UN PARTIDO DE GOLAZOS!! Samu Lino hizo lo que quiso dentro del área de Cruzeiro y anotó el 2-1 (3-2 global) para Flamengo.



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Con el resultado parcial Flamengo está accediendo por tercera temporada consecutiva a los cuartos de final donde enfrentaría a Deportes Tolima o Independiente del Valle.