El mensaje que Suárez le mandó a Abreu si agarraba como DT de Nacional: "Seis meses te banco"

Sebastián Abreu, excompañero y amigo personal de Luis Suárez, reconoció que en las elecciones del año pasado cuando el candidato Raúl Giuria lo impulsaba como DT el Pistolero se comunicó con él y le dejó a entrever que estaría dispuesto a retornar al tricolor.

"Me mandó un mensaje y me escribió: 'Papi, si agarrás en esta seis meses te banco'", contó el Loco, hoy entrenador de Paysandú Fútbol Club, a 100% Deporte (radio Sport 890).

Finalmente el que se impuso en las elecciones fue José Fuentes y Abreu no llegó al club para hacerse cargo del equipo.



El minuano fue consultado por Suárez, con quien compartió plantel como jugador tanto en Nacional como en la selección, luego de que el propio Lucho se manifestara "sorprendido" porque los dirigentes de Nacional nunca se interesaron en su situación como sí lo hicieron desde River Plate de Argentina.

"Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Euorpa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso", explicó Suárez.



Abreu remarcó que "mientras siga compitiendo nunca hay que perder la esperanza de que Luis pueda venir a Nacional". Además explicó desde su experiencia que el llamado de un club "capaz termina generando una sensación buena" en el jugador y hace que se plantee esa posibilidad.

Suárez, de 35 años, es jugador libre tras haber finalizado su vínculo con el Atlético de Madrid. En estos momentos analiza tres ofertas de Europa. Su idea es llegar de la mejor manera a Qatar 2022, en lo que será su cuarto y último Mundial.