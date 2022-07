Luis Suárez y Nacional: la historia y los guiños que le hizo al club desde su salida en 2006

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando a un goleador mundial como Luis Suárez le revisan sus orígenes siempre llegan hasta Uruguay y por ende hasta Nacional. Fue la camiseta tricolor la que lució desde chico, la que defendió desde adolescente y con la que hizo su debut en la Primera División.

Las declaraciones del Pistolero a Ovación en las últimas horas abrieron la puerta para hacer un repaso de cuáles fueron los guiños que el salteño le ha hecho al club a través de los años. "Estoy sorprendido que los dirigentes de Nacional ni siquiera me llamaron para saber mi situación", dijo.

Es innegable que en la plenitud de su carrera donde defendió a Ajax, Liverpool, Barcelona o Atlético de Madrid, las chances de que el máximo goleador histórico de la selección pudiera venir eran nulas, pero qué hubiera pasado si ese contacto se daba hoy.

"El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso", añadió el Pistolero.

Si uno hace un repaso, prácticamente no hubo aniversario de Nacional en el que Luis Suárez no enviara un saludo para felicitar al club. Un video, un mensaje o un posteo del escudo en sus redes sociales reflejaron que siempre estaba presente en él más allá de la distancia en kilómetros que podría tener con Europa, que lo recibió desde 2006.

Sin ir más lejos, no dejó pasar la oportunidad antes del nacimiento de su primera hija, Delfina, al ser consultado sobre de qué cuadro iba a ser hincha. En esa ocasión expresó: "Uno como padre e hincha de Nacional que fue desde chico, le encantaría que fuera de Nacional, pero no le tengo que decir de qué cuadro tiene que ser, aunque eso sí... que no sea de Peñarol".

"Volvería a despedirme en Nacional, el cuadro que me dio todo, que me hizo crecer como jugador, que me dio la oportunidad de jugar en Primera, que me ayudó económicamente y me dio una segunda oportunidad cuando tenía 14 años", indicó el propio Luis Suárez en 2013 en diálogo con el programa Hablemos de Canal 10.

Y lo cierto es que ese no fue el único gesto de su deseo ya que con el paso de los años siguió demostrando afecto por el club tricolor y una de esas ocasiones fue en una de sus visitas a Uruguay.

En esa instancia, la demostración de cariño fue mutua porque fue precisamente Nacional quien le brindó un homenaje al salteño ya que le colocó su nombre a una de las nuevas canchas de césped sintético en Los Céspedes, el complejo deportivo del club.

Acompañado de toda su familia, Suárez se emocionó hasta las lágrimas en aquella ocasión y expresó: "En Nacional siempre me han tratado espectacular y soy un privilegiado por tener una cancha con mi nombre. Estoy orgulloso de que mis hijos vivan este hermoso momento y que vean de dónde salió papá".

Un momento único e inolvidable 😃😃Me siento orgulloso de mis orígenes y de este gran reconocimiento.#graciasnacional #uruguaynoma @nacional pic.twitter.com/eja03cns7d — Luis Suarez (@LuisSuarez9) June 23, 2017

Dos años más tarde la frase se volvió a repetir: "Me encantaría volver a Nacional porque soy hincha", expresó en diálogo con Sport 890 aunque siendo en ese entonces jugador de Barcelona también remarcó: "Pero hoy en día no sé qué puede pasar".

"Estoy agradecido a Nacional, fue mi segunda casa, crecí en Los Céspedes, en el Parque Central. Soy hincha de Nacional, mis hijos son socios", añadió en esa ocasión el Pistolero.

Tampoco dejó pasar la oportunidad de saludar al club en distintas ocasiones que ha vivido en los últimos años como cuando el plantel Sub 20 salió campeón de la Copa Libertadores, así como también expresó "lindo volver al Parque", cuando Uruguay enfrentó a Colombia por Eliminatorias.

Y las acciones también estuvieron acompañadas de las palabras y de los mensajes porque fue uno de los jugadores con pasado en Nacional que colaboró para levantar la residencia de formativas del conjunto tricolor.

Hoy decimos, ¡gracias @LuisSuarez9, @pachaespino y Facu Píriz!



La Residencia de Formativas es una realidad y el compromiso de la #CanteraInagotable es #Gigante.

Los que lo vivieron y sienten el compromiso siguen diciendo “presente”.



Lo mejor es que hay mucho más por agradecer. pic.twitter.com/X5VZyI9iCQ — Nacional (@Nacional) May 18, 2022

Tal vez uno de los mensajes que más ilusionó al hincha por el momento que atraviesa Suárez en su carrera, fue precisamente uno de los últimos y que fue muy sutil, casi al pasar.

El Pistolero compartió una imagen de sus hijos jugando en su casa con el detalle de que Benjamín, que además es jugador de las inferiores del Atlético de Madrid, lucía la camiseta de Nacional.

¿Volverá en algún? Es todo una incógnita. Lo cierto es que Luis Suárez dejó claro su mensaje este jueves, así como también dejó en claro con el paso de los años su cariño por Nacional, el club que lo vio nacer.



Por el momento, se mantendrá en Europa. A sus 35 años, analiza tres ofertas para seguir en el Viejo Continente e intentar llegar de la mejor manera al Mundial de Qatar 2022 con la selección.