Luis Suárez: "Si llegué a ilusionarme con la posibilidad de River, lo mismo pasaría con Nacional"

Luis Suárez confirmó a Ovación que no llegará a River Plate en este período de pases, pero manifestó su sorpresa porque Nacional nunca se contactó con él desde que es jugador libre tras su salida del Atlético de Madrid.

"Si llegué a pensar e ilusionarme con la posibilidad de River, lo mismo pasaría con la de Nacional que fue mi casa", dijo Lucho.

"Estoy sorprendido que los dirigentes de Nacional ni siquiera me llamaron para saber mi situación", agregó.



El delantero, de 35 años, se encuentra libre y a la espera de concretar un nuevo equipo. Tiene tres ofertas de Europa que en este momento está analizando.



"Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad", sumó.

"Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Euorpa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso", finalizó.