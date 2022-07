José Fuentes dijo que hará "lo imposible" para que Luis Suárez llegue a Nacional y tuvo respuesta del Pistolero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Nadie puede dudar del cariño que le tiene el club a Luis Suárez. Si existe una chance de que venga a jugar en Nacional voy a hacer lo imposible para que llegue", dijo José Fuentes (presidente de la institución tricolor) luego de que el Pistolero contara a Ovación su sorpresa porque el club no lo hubiera contactado.

"Si Nacional me hubiera insistido lo hubiera analizado, porque a mi familia le encanta estar en Uruguay, pero el llamado ahora sería incoherente. No es que yo quiera que me llame Nacional; fue solo un comentario", respondió el futbolista.

Ambos protagonistas pasaron durante la tarde de este jueves por el programa Último Al Arco (Sport 890) y dieron su versión. Estas fueron las frases de Fuentes que recibieron respuestas de Suárez:



José Fuentes:

- "Estoy feliz. Acabamos de clasificar a otra ronda de la Sudamericana, vamos primero en la Anual y en el Intermedio y hoy cuando vi la noticia de Suárez me puso más contento todavía, porque tener la posibilidad de que él venga ahora que se cayó lo de River y tener la posibilidad de que juegue la Sudamericana y el hincha de Nacional disfrute de él, sería un sueño. Se lo dije hoy a (el técnico) Pablo Repetto y él me dijo que es su sueño dirigirlo. Nacional lo quiere mucho. ¿Qué mejor que entrene en una cancha que lleva su nombre? Sería increíble verlo ahí".

Luis Suárez:

- "El jugador necesita que le demuestren cariño para poder estar donde lo quieren, porque es como se siente valorado".

- "Hace un mes yo escuché que su futuro estaba en Europa. En todo caso la omisión fue mía porque no lo llamé por eso que había dicho. Por ejemplo, con los jugadoers que dieron alguna señal como Diego Godín o Martín Cáceres, hicimos la gestión".

- "Hace un mes y pico dije que no jugaría en Sudamérica. Declaré hace un tiempo que a Uruguay no volvería porque estuve mucho tiempo en la selección y quería que me recordaran por eso. Años atrás había declarado que quería retirarme en Nacional. Es decir: uno va cambiando. River también escuchó ese mensaje de que no quería jugar en Sudamérica, pero se comunicó y me abrió las puertas. Si Nacional vio que le abrí las puertas a River, tuvo que darse cuenta de por qué no intentarlo. Ese es mi dolor con los dirigentes de Nacional".

- "Nadie puede dudar del cariño que le tiene el club. Lo primero que hice hoy fue mandar un mensaje a quien maneja su imagen en Uruguay (Aldo Villar) diciéndole que por favor me consiguiera el contacto de él o de quien considere, porque quiero hablar con Luis Suárez para decirle que estaríamos encantadísimos de que venga a jugar en Nacional".

- "El llamado ahora sería incoherente. No es que yo quiera que me llame Nacional; fue solo un comentario. Yo no le cerré la puerta a nadie, solo estoy analizando y viendo deportivamente. Ahora quedaría feo que fuera porque hablé. si Nacional siente que no me precisa, está perfecto. Solo di una opinión. Si Nacional me hubiera insistido lo hubiera analizado, porque a mi familia le encanta estar en Uruguay. Sé que se están moviendo para comunicarse conmigo, pero el único de Uruguay que lo hizo fue el Chapita Blanco para decirme que fuera a Wanderers (risas). De nacional, nadie".