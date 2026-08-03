Maxi Araújo renovó con Sporting hasta 2030: "Es el club que me dio la posibilidad de jugar un Mundial"

Sporting extendió el vínculo con Maximiliano Araújo hasta 2030. El uruguayo que disputó el Mundial 2026 con la Celeste mantuvo la cláusula de recisión de 80 millones de euros.

En su renovación declaró sentir gratitud por el club y dijo que su familia y él están muy felices: "Espero quedarme muchos años acá". Araújo manifestó además que tiene "el sueño de triunfar" y expresó sus sensaciones previo a fichar con el club luso: "Sabía y sentía que jugar acá sería muy bonito y ahora, dos años después, quiero continuar".

"Este año va a ser muy bueno, espero seguir ganando títulos con el Sporting", declaró el jugador que ya alzó una liga y una copa con el club luso, con quien también supo tener una muy buena UEFA Champions League alcanzando los cuartos de final.

El club lo reconoce como un jugador "muy querido por los Sportinguistas, siendo un jugador cuyo esfuerzo, dedicación y devoción en busca de la gloria son bien evidentes a lo largo de los 90 minutos".

El uruguayo entiende que está en un club "único" para él. "Es mi primer club en Europa, quiero quedarme acá muchos años. Es un club gigante por el cual tengo mucho, mucho cariño, lo muestro en cada juego y sé que es mutuo", contó respecto a su sentir por el equipo luso.

También agregó que siente que está en "una familia", considera que está en su "mejor momento" y para llegar a ese punto el Sporting fue esencial.

"Aprendí muchas cosas acá, Sporting me dio la posibilidad de jugar un Mundial y de hacerlo muy bien, creo", expresó respecto a lo que el club le dio y concluyó con que "ahora hay que preparar lo que viene, que es un gran año.

Araújo, que llegó al club a mediados de 2024, lleva 93 partidos con Sporting, con quien anotó 11 goles y repartió 14 asistencias, jugando mayormente de lateral izquierdo.